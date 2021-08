Svelate tutte le informazioni su vivo X70 Pro+

La nuova linea di smartphone vivo, ovvero vivo X70, vivo X70 Pro e vivo X70 Pro+ arriverà il 9 settembre, ma in anticipo alla presentazione sono state avvistate le specifiche di quest’ultimo modello.

Dal sito Web di GeekBench si è infatti appreso che vivo X70 Pro+ sfrutterà il processore Spadragon 888+ con 12 GB di RAM. Ovviamente come sistema operativo utilizzerà Android 11. Il display sarà un OLED da 6,78 pollici, con refresh rate di 120 Hz. Vanterà anche di una batteria da 4.500 mAh con supporto per ricarica rapida a 55 W.

Le indiscrezioni non si fermano qui: siamo anche a conoscenza delle specifiche complete del sistema di fotocamere. Il dispositivo avrà quattro lenti: la primaria sarà un modello Samsung GN1 da 50 Megapixel, e sarà accompagnata da un sensore Sony IMX598 da 48 Megapixel, un altro sensore da 12 Megapixel e un obiettivo da 8 Megapixel con zoom fino a 5x.

vivo X70 Pro+ giungerà sul mercato nelle colorazioni Leather Orange, Leather Blue e nero. La scocca, con un pannello in pelle sul retro, sarà dotata di certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere. La linea X70, lo ricordiamo, arriverà il 9 settembre: nel frattempo l’azienda è nell’occhio del riflettore per i risultati eccellenti nelle consegne di smartphone 5G.