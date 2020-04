I tablet, con il loro schermo più grande dello smartphone ma un’adattabilità maggiore del computer, si stanno rivelando amici preziosi in queste eterne giornate di quarantena. Che sia firmato Apple, Samsung o Huawei, ecco la nostra top five degli utilizzi che miglioreranno la vita in casa, dalla lettura alle videochiamate.

1 E’ come avere un e-reader

Tanto per cominciare, un tablet, con uno schermo da 7,9″ anche per i modelli più piccoli, ha più o meno la stessa dimensione dei comuni ereader e ne vanta tutte le potenzialità. Grazie a milioni di pixel, rivestimento antiriflesso e tecnologie che regolano a regola d’arte il bilanciamento del bianco per un aspetto naturale sotto ogni luce, il risultato è uno schermo perfetto (anche) per la lettura. Basta scaricare un’app, per esempio quella di Kindle, per avere a disposizione migliaia di titoli da iniziare a leggere.

2 E si possono sfogliare giornali e riviste

Non solo libri. Anche sfogliare giornali e riviste in formato pdf se fatto su tablet concede una lettura comoda e piacevole. Niente in confronto al fastidioso e continuo zoom per allargare gli articoli che ci interessano sullo smartphone.

3 L’ideale per lezioni sportive casalinghe

Con la chiusura di plaestre e centri sportivi e con il divieto della corsa dietro casa, ci siamo u po’ tutti adattati a tenerci in forma a casa. Lezioni, corsi e sessioni a più o meno alto sforzo fisico sono disponibili online, via app e su un’infinità di canali YouTube. Tutte valide risorse, ma difficili da seguire dal display dello smartphone. Molto più “agile” quello di un tablet.

4 E per le videochiamate

Che siano per lavoro o per happy hour, le videochat vanno per la maggiore in quarantena (qui le più semplici da utilizzare). E farle su tablet è un’altra vita rispetto sia a smartphone e sia a computer. Anche qui è l’accoppiata schermo ampio e mobilità a fare la differenza. Se, poi, si ha il nuovo iPad Pro (che ha cinque microfoni che catturano un audio ultranitido fin nei dettagli più impercettibili e quattro altoparlanti che si regolano automaticamente in base all’orientamento del dispositivo per offrire un’esperienza d’ascolto sempre ottimizzata) sembrerà quasi di aver davanti le persone per davvero.

5 Ma anche per disegnare

Quest’ultimo utilizzo vale per il nuovo iPad Pro. Complice la compatibilità con Apple Pencil, moltiplica il potenziale, trasformandosi in un album da disegno digitale. Basta abbinarla tramite porta Lightning per iniziare a usarla come se fosse una penna, una matita, un pennarello, un pennello o una delle decine di varianti di colore e tratto a disposizione. Cosa ci si può fare? Tutto: prendere appunti, firmare documenti, compilare moduli. O fare uno schizzo, disegnare, dipingere. O, anche, fare uno screenshot e poi scriverci sopra.