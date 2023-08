TCL 40 NXTPAPER, il primo smartphone con tecnologia NXTPAPER

Si chiamano TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G e sono i primi smartphone al mondo con che utilizzano la tecnologia NXTPAPER, già vista in passato sui tablet e su alcuni laptop dell’azienda cinese.

Si tratta di una soluzione, sviluppata internamente dal brand, molto simile a quella impiegata sugli schermi e-ink degli e-reader (dunque simile alla lettura su carta), capace di offrire eccellente visibilità e confort per gli occhi (i dispositivi sono inoltre sono certificati TÜV per le ridotte emissioni di luce blu). Un’anteprima era già stata mostrata allo scorso Mobile World Congress di Barcellona, ma in quell’occasione l’uscita sul mercato non era stata assicurata. Ora invece c’è la conferma ufficiale dell’arrivo del dispositivo anche in Italia, sia in versione 4G sia con connettività 5G.

Gli schermi sono anche dotati di un sensore integrato, che regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore in base all’ora e all’ambiente.

TCL 40 NXTPAPER

TCL 40 NXTPAPER offre un display FHD+ NXTPAPER da 6,78″, doppi altoparlanti e audio 3D powered by DTS. Lo smartphone è dotato di una fotocamera selfie da 32 Megapixel e di un sistema a tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, una lente ultra-wide da 5 Megapixel e un sensore macro da 2 Megapixel.

Lo smartphone dispone di uno spazio di archiviazione di 256GB e 8GB di Ram con un’ulteriore espansione virtuale di 8GB di Ram.

A completamento dell’esperienza dello schermo c’è una T-pen compatibile, che si può acquistare come optional e che serve per prendere appunti a mano libera o disegnare.

TCL 40 NXTPAPER 5G

La versione 5G del dispositivo ha un display NXTPAPER da 6,6″ con risoluzione HD+, è dotato di 256GB di Rom e 6GB di Ram, espandibile di altri 6GB ed è equipaggiato con un versatile comparto fotografico che comprende una fotocamera principale da 50 Megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel e un sensore macro da 2 Megapixel. La fotocamera dispone del supporto dell’intelligenza artificiale con tanto di modalità AI Color Video, una funzione che rende gli sfondi dei video in bianco e nero mantenendo il soggetto in colori vivaci. La fotocamera frontale è invece da 8 Megapixel.

Prezzi e disponibilità