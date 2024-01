TCL annuncia sette modelli di smartphone della Serie 50

TCL ha presentato la serie di smartphone TCL 50, che segue i modelli TCL 40 NXTPAPER, lanciati per la prima volta ed attualmente disponibili in Europa.

La gamma comprende una serie di dispositivi distintivi, dai 5G convenienti a una vasta selezione di smartphone NXTPAPER. I nuovi device sono dotati di altoparlanti stereo e schermi più grandi, per una nuova esperienza d’uso più coinvolgente e piacevole.

I modelli presentati sono i seguenti:

TCL 50 SE

TCL 50 5G

TCL 50 XE 5G

TCL 50 XE NxtPaper 5G

TCL 50 XL 5G

TCL 50 XL NxtPaper 5G

TCL 50 LE

Alcune specifiche della nuova gamma:

• TCL 50 XL NXTPAPER 5G e TCL 50 XE NXTPAPER 5G offrono chiarezza di visione. Entrambi combinano il display NXTPAPER TCL con altoparlanti stereo per un’esperienza audiovisiva naturale e confortevole.

• TCL 50 XL 5G ha un display FHD+ da 6,8 pollici a 120Hz. Inoltre, è dotato di altoparlanti stereo con audio DTS, 8GB di RAM espandibili, nonché NXTURBO per un’esperienza fluida e coinvolgente. Vanta una batteria da 5010mAh.

• TCL 50 XE 5G si distingue per un display HD+ da 6,6 pollici a 90Hz e altoparlanti stereo, per una ricca esperienza audiovisiva. La sua fotocamera tripla da 50 Megapixel cattura foto chiare e di alta qualità e 8GB di RAM espandibili garantiscono prestazioni fluide. Alimentato dalla tecnologia TCL NXTURBO e dotato di una batteria da 5010mAh, TCL 50 XE 5G è progettato per un utilizzo prolungato e prestazioni efficienti.

• TCL 50 LE è un dispositivo compatto ma potente che si aggiunge alla serie TCL 50. Con un display HD+ da 6,6 pollici a 90Hz e altoparlanti stereo, offre un’esperienza visiva confortevole. È dotato di una fotocamera ibrida da 13 Megapixel e della tecnologia TCL NXTURBO. Con una batteria da 4000mAh e 4GB di RAM più 64GB di ROM, TCL 50 LE è un’ottima scelta per coloro che necessitano di un dispositivo affidabile ad alte prestazioni.

Al momento non è ancora chiaro quali modelli saranno riservati soltanto al mercato americano, quello che TCL privilegia ormai da tempo, e quali arriveranno in Europa e, di conseguenza, in Italia.