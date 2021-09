TCL presenta i nuovi TV Mini-Led X92 e X92 Pro con risoluzione 8K

TCL ha annunciato oggi, durante l’evento di lancio a tema “Transcend Vision” i suoi ultimi TV Mini LED della Serie X, che comprendono la Serie X92 Pro Mini-LED 8K OD Zero e la Serie X92 TV Mini-LED 8K. La Serie X92 Pro sarà disponibile nella versione da 85”, mentre la Serie X92 in quelle da 65” e 75”.

Qualità dell’immagine

TCL punta dunque sulla tecnologia Mini-LED che, grazie a un con numero maggiore di LED, producono più zone di controllo del contrasto. A differenza degli OLED, infatti, dove ogni pixel si accende e si spegne autonomamente, qui c’è bisogno di un pannello che illumini da dietro i singoli pixel. Pixel che però vengono a loro volta scomposti in modo da essere meno invasivi. La Serie X92 Pro Mini-LED OD Zero ha infatti una dimensione 700 volte più sottile rispetto ai LED convenzionali. Questo consente di raggiungere uno spessore ridotto, rendendo possibile anche un profilo ultra-sottile. La nuova Serie X è anche certificata 8K per garantire una vera esperienza in Ultra HD. Inoltre, offre risoluzione e upscaling in 8K per avere un maggior numero di contenuti. Con TCL QLED, la Serie X migliora di più del 100% il volume del colore, con oltre un miliardo di sfumature.

Serie X92 Pro – Tv Mini-LED 8K

Audio al top

Per un’esperienza audio di alto livello, la Serie X92 Pro è dotata di un audio a 5.1.2 canali con 25 altoparlanti e 160 watt di uscita audio che creano una vera cupola sonora. Invece, la Serie X92 ha 2.1 canali e 60 watt di uscita. Sia la Serie X92 Pro che la Serie X92 sono dotate di un sistema audio con hardware Onkyo e tecnologia Dolby Atmos.

Design, Gaming e Google TV

Per quanto riguarda il design TCL ha optato per una scocca in alluminio spazzolato, impreziosita da alcuni dettagli come gli speaker in pelle. Dal punto di vista delle soluzioni tecniche ci sono invece gli speaker laterali per un suono che dovrebbe così risultare più avvolgente.

Grande attenzione è stata riservata anche al gaming. A bordo troviamo infatti l’ingresso HDMI 2.1 e il Wi-Fi 6 per prestazioni superiori alla media. C’è poi la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per evitare fastidiose linee luminose negli sparatutto più frenetici (a proposito, TCL ha sviluppato un partnership con Activision per il nuovo Call of Duty).

Ovviamente si tratta anche di TV Smart. La Serie X92 Pro e la Serie X92 sono dotate di Google TV, che riunisce i film, gli spettacoli e molto altro. visiva e sociale, le nuove Serie X di TCL permettono possibilità di connessione illimitate. Sia la Serie X92 Pro che la Serie X92 hanno Google Duo pre-installato, consentendo videochiamate istantanee più immediate. Le nuove Serie X sono anche pre-programmate con un assortimento di istruzioni gestuali, che permettono agli utenti di interagire con il TV tramite il solo comando gestuale, muovendo le mani senza dover ricorrere all’uso del telecomando o ai comandi vocal