TCL, secondo produttore al mondo di televisori, ha svelato oggi a Milano

la nuova famiglia di Tv per il mercato europeo. Le tre nuove serie (EP64, EP66 e EP68) offrono immagini in alta qualità, funzioni avanzate e un design elegante. TCL approda sul mercato italiano con un obiettivo ambizioso, diventare il terzo produttore in Europa entro il 2020 nel segmento dei televisori e migliorare la quota di mercato in ambito audio e nel segmento condizionatori, dove il brand cinese è attivo.

Il modello TCL da 50″ della serie EP64

TCL EP64 e EP66

Le prime due gamme di Tv si equivalgono dal punto di vista delle soluzioni tecniche, hanno infatti lo stesso pannello 4K Ultra HD (3.840×2.160 pixel) e naturalmente il sistema operativo Android Tv 9.0 che permette di fruire di tutte la app di Google (Netflix, Dazn, Chili TV, ecc.) così come dell’assistente di Big G. È inoltre possibile scambiare contenuti tra lo smartphone Android e il televisore con un semplice click. Inoltre la funzione SMART HDR è in grado di aggiornare i contenuti da Standard Dynamic Range (SDR) ad HDR. L’unica differenza è estetica visto che la serie EP66 (che verrà venduta in esclusiva negozi Unieuro) può contare su cornici in alluminio e non in plastica. La Serie EP64 è disponibile nei modelli da 43”, 50”, 55” e 65’’ con un prezzo suggerito al pubblico 429.99 euro. Anche la Serie EP66, disponibile nei modelli da 43”, 50”, 55”, 60’’e 65” viene venduta a partire da 429.99 euro.

Il modello TCL 50″ della serie EP 66 con struttura in alluminio esclusiva

TCL EP68

La Serie EP68 è invece la serie top di gamma, che si distingue, oltre che per le cornici ridottissime, anche per soluzioni tecniche esclusive. È infatti caratterizzata da uno schermo ultra-sottile (6mm) e da un design in alluminio che gli conferisce un aspetto elegante e senza tempo. La quasi totale assenza di cornice permette una visuale immersiva e, grazie al suo piede centrale, la Serie EP68 è facilmente posizionabile su qualsiasi superficie. Vanta inoltre la precisione dell’Ultra HD che è in grado di riprodurre immagini perfette e precise grazie ad una struttura di 8 milioni di pixel, mentre l’HDR PRO produce un’ottima luminosità, immagini ricche di dettagli e garantisce un’accurata riproduzione delle tonalità sia chiare che scure. La Serie EP68 include inoltre il Dolby Atmos, per un audio dinamico e realistico e viene venduta con il telecomando che permette di utilizzare il televisore con la voce. In Italia, la Serie EP68 è disponibile nei modelli da 50’’, 55” e 65’’ con un prezzo suggerito al pubblico a partire da 649.99 euro.