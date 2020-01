TCL ha presentato la gamma di smartphone TCL 10: la line-up comprende i modelli TCL 10 5G, 10 Pro e 10L. I nuovi dispositivi arriveranno sui mercati globali entro la fine dell’anno.

In realtà, il produttore cinese ha offerto al CES di Las Vegas un antipasto di quello che vedremo nello specifico al Mobile world Congress di Barcellona, a fine febbraio. Per le specifiche tecniche dettagliate bisognerà dunque attendere qualche settimana. Tuttavia, possiamo avere già un’idea della nuova gamma.



Tutti e tre gli smartphone integrano pannelli realizzati dalla divisione display di TCL, la TCL CSOT, con tecnologia di ottimizzazione NXTVISION. Mentre i modelli 10 5G e 10L dispongono di display flat, il 10 Pro offre uno schermo AMOLED edge.

TCL 10 5G

Il TCL 10 5G è il primo smartphone 5G dell’azienda cinese e sarà alimentato da uno degli ultimi chipset Snapdragon serie 7 di Qualcom (presumibilmente lo Snapdragon 765G). È dotato di un ampio display all’interno del quale è ospitata la fotocamera selfie, posta in un piccolo foro. Sul retro, realizzato in vetro, c’è il lettore biometrico delle impronte digitali. Come gli altri due smartphone della Serie 10, il 10 5G ha una configurazione quad-camera con due moduli flash LED.

Ancora non si conoscono le specifiche tecniche di ogni singolo sensore ma, grazie ai render, sappiamo che la fotocamera principale sarà da 64 Megapixel.

TCL 10 Pro

Il TCL 10 Pro è simile al 10 5G ma monta un pannello Amoled edge con un notch dove è collocata la fotocamera per i selfie.

Se il modello 5G offre due moduli dual flash, il 10 Pro offre due moduli a led singolo. La fotocamera principale è da 64 Megapixel. A differenza delle altre due varianti, il 10 Pro ha uno scanner per le impronte digitali annegato sotto al display.

TCL 10L

TCL 10L è il modello base della gamma. Offre una configurazione imaging a quad-camera con un sensore principale da 48 Megapixel e ha un lettore delle impronte digitali disposto sul retro della scocca. Come il 10 5G, anche questo dispositivo ha un display interrotto da un piccolo foro, dove è stata integrata per la fotocamera per i selfie.

