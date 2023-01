TCL: uno smartphone 5G, due entry level e un tablet da 12 pollici – CES 2023

TCL ha presentato al CES 2023 una nuova gamma di smartphone e un tablet. La serie TCL 40, che comprende i modelli TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408, prevede dispositivi dotati di display con tecnologia NXTVISION migliorata, batteria di lunga durata e fotocamera da 50 Megapixel con AI.

Vediamo le novità andando per ordine:

TCL 40 R 5G

Per quanto riguarda la connettività 5G ultraveloce il cavallo di punta è senz’altro TCL 40 R 5G, dotato di un processore 5G a 7 nm. TCL 40 R 5G dimostra l’impegno del brand a rendere il 5G alla portata di tutti, in modo che un maggior numero di persone possa godere di esperienze di connessione fluide e veloci

TCL 40 R 5G è già disponibile in Italia sugli operatori WIND3 e TIM al prezzo suggerito di 239,90 euro.

TCL 40 SE

TCL 40 SE ha uno schermo LCD IPC da 6,75 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Il telefono è inoltre dotato di altoparlanti stereo e di una fotocamera frontale da 8 Megapixel. È mosso dal chipset Helio G37 di MediaTek con 4/6 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile tramite lo slot microSD. La parte posteriore ospita una fotocamera principale da 50 Megapixel e una macro cam da 2 Megapixel oltre a un sensore di profondità.

Il telefono gira su Android 13 con interfaccia TCL UI 5.0 mentre la batteria è da 5.010 mAh e vanta una velocità di ricarica di 18W.

TCL 40SE sarà disponibile nei colori grigio e viola e debutterà in Italia a partire dal primo trimestre 2023.

TL 408

TCL 408 è un’alternativa leggermente più economica al 40 SE. Offre un display Lcd da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Sul retro ci sono una fotocamera principale da 50 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. L’obiettivo selfie è invece da 8 Megapixel ed è alloggiato in una tacca a forma di V.

TCL 408 è alimentato da un chipset MediaTek Helio P22 ed è disponibile con 4/6 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono integra Android 12 mentre la sua batteria è da 5.000 mAh e supporta velocità di ricarica di 10 W. CL 408 sarà disponibile in Italia a partire dal primo trimestre 2023.

Tablet TCL NxtPaper 12 Pro

TCL NxtPaper 12 Pro offre un ampio schermo da 12,2 pollici con una risoluzione di 2.160 x 1.440 pixel in un formato 3:2. Il tablet integra Android 12 ed è alimentato dal chipset MediaTek Kompanio 800T con 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite slot microSD.

Gli utenti avranno a disposizione una fotocamera frontale da 8 Megapixel mentre la parte posteriore ospita un singolo obiettivo da 13 Megapixel con flash Led. In confezione ci sarà uno stilo E-Pen che supporta oltre 8.192 livelli di pressione. Il tablet è gestito da Android 12 mentre la batteria è da 8.000 mAh e si ricarica tramite Usb Type-C.

TCL offre anche un accessorio per tastiera opzionale che si attacca magneticamente al tablet tramite i pogo pin. TCL NxtPaper 12 Pro sarà disponibile negli Stati Uniti per 499 dollari nella versione solo Wi-Fi, mentre il modello 5G arriverà entro la fine dell’anno con un prezzo di 549 dollari (i prezzi italiani non sono disponibili per questo modello che arriverà solo su alcuni mercati selezionati).