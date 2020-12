Tecnologia avanzata contro i classici: slot machine

In precedenza, eventuali carenze nel funzionamento di una slot machine potevano essere attribuite a una mancanza di livello tecnologico. Oggi la situazione è cambiata radicalmente. Tutti i casinò online offrono agli utenti e ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di giocare alle slot machine. Puoi scegliere una macchina per tutti i gusti, si tratta sia di soluzioni classiche che di interessanti novità.

Le Slot machine del 2020

La moderna industria del gioco d’azzardo non si ferma mai. Introduce costantemente varie innovazioni e funzioni nei siti di gioco d’azzardo. Ma le slot sono di primaria importanza in certo senso. Molti slot machine di Casinonic.com/it/games/slots, hanno una grafica meravigliosa, un accompagnamento musicale a tema e una trama travolgente.

Nel 2020 i principali aziende produttrici di giochi d’azzardo, per la grande gioia di giocatori più esigenti, hanno lanciato centinaia di slot nuove con tecnologie avanzate. Sono società ben noti come Igrosoft, MegaJack, Novomatic, NetEnt, Androfina e molti altri. Diversi slot machine con tematiche per ogni gusto sono disponibili nei casinò online, ognuno dei quali utilizzava varie tecnologie innovative.

I seguenti modelli possono essere classificati come slot machine moderni, che subito diventati le veri hit tra i giocatori in tutto il mondo:

Dead or Alive 2

Age of ice Dragons

Secrets of Christmas

Jack Hammer 2

Ghost Pirates

Oltre alle slot machine, nel 2020 sono state rilasciate molte video slot apprezzati dal utenti: Blood Suckkers, Jack and Beanstakk, Sakura Dragon, Charming Queens.

Caratteristiche e vantaggi

Dura concorenza, che detta le regole nel settore di gambling, costringe i sviluppatori delle slot machine ad essere sempre aggiornati e tenere il conto dei gusti di nuove generazioni del gioco d’azzardo. Le aziende stanno lavorando duramente per fare il loro meglio:

1. Grafica realistica e di altissima qualità. Ora non è solo un’immagine in monocolore, che vedi sul monitor, ma una grafica eccelente in 3D con personaggi realistici e oggetti in movimento.

2. Trame lunghe ed elaborate. A differenza dei vecchi modelli, che ti sentivi annoiato già dopo 15 minuti di gioco, le nuove versioni ti permettono di goderti ore di gioco senza fermarsi.

3. Alta percentuale di rendimento delle slot. Direi, che questa opzione ha un ruolo decisivo nel payoff di una slot machine. Anche i principianti possono avere le buone possibilità di ottenere una combinazione di successo.

4. I nuovi slot machine saranno ricordati a lungo dai giocatori esperti grazie alla loro originalità e Bonus esclusivi.

Le slot machine leggendarie e più popolari

Ma non dimentichiamo i classici. Ci sono le slot, che esistono da sempre, però sono più amati dal giocatori e sono sempre in cima alla classifica. Le cascate di frutta, di diamanti e di sette conoscono tutti. Semplici e affascinanti, rivisitate e modernizzate, delizieranno sempre i loro fan ancora per un lungo tempo.

Fruit Cocktail

Fruit Cocktail è una delle primissime slot machine sul mercato. Forse i creatori di questa slot, che or mai è diventata una legenda, non erano troppo creativi nella scelta di simboli. I frutti e le bacche presenti nella slot machine sono semplicemente geniali! Il giocatore, senza pensare troppo, si tuffa nel gioco cosi familiare e divertente.

Book of Ra

Il Book of Ra un altra leggenda di gioco d’azzardo, ogni casinò online ha diverse varianti di questa slot. I giocatori esperti e principianti sono felici di tuffarsi nell’atmosfera mistica del Egitto per la caccia di tesoro.

Crazy Monkey

La Crazy Monkey non può lasciarti indifferente, il design luminoso e infantilmente divertente riporta il giocatore all’era della dolce giovinezza. Tali slot con una trama semplice per diverse ore hanno tirato fuori dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana e hanno dato una sensazione di gioia da ogni combinazione vincente. I classici 5 rulli e 9 linee non solleveranno dubbi, dovrai solo goderti la musica piacevole e divertirsi!