Tecnologia per il Natale: i best buy

Le vacanze si avvicinano e questo significa che è ora di iniziare a comprare i regali. Amici e familiari possono essere notoriamente difficili da accontentare quando si tratta di regali di natale, ma ci sono molti dispositivi tecnologici, gadget e accessori perfetti per accontentare quasi tutti quando sarà il momento di aprire i regali di Natale.



Abbiamo molta esperienza nella scelta di prodotti per diversi tipi di persone, quindi abbiamo usato la nostra esperienza per raccogliere alcuni dei migliori regali tecnologici per i vostri cari. Dagli auricolari più recenti alle nuove piattaforme per il gaming, questi articoli sono tutti orientati verso gli hobby e le attività più popolari tra gli adolescenti.

Musica vintage: un giradischi hi-tech

Il giradischi digitale può riprodurre la musica attraverso un altoparlante integrato o qualsiasi altro altoparlante Bluetooth. E funziona anche al contrario: i vostri amici possono collegare il proprio telefono al giradischi per riprodurre qualsiasi cosa attraverso l’altoparlante. Dispone anche di un jack per le cuffie per un’esperienza ancora più personalizzata.

Laptop: un regalo utile

ll computer portatile è ideale per gli studenti. Offrono un disco rigido a stato solido ultraveloce, un bellissimo schermo OLED e prestazioni di gioco decenti grazie all’Intel Core i5 di 12a generazione. È una fantastica opzione che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per gli utenti che hanno bisogno di un computer sia per la scuola che per il gioco.

Luce per selfie e live streaming

Che si tratti di selfie, live stream o video chat, la luce anulare mette in risalto i dettagli del viso, anche in condizioni di forte luminosità. Per gli adolescenti che sono sempre davanti ai loro telefoni con fotocamera, è un pratico accessorio che si attacca a un treppiede, a una fotocamera o a un telefono con i suoi vari supporti. È possibile scegliere tra tre temperature di colore per ottenere un colorito perfetto in camera.

Auricolari: wireless e tradizionali, il regalo sempre utile

Quando si tratta di auricolari wireless veri e propri, il paio che si acquista dipende dal tipo di smartphone posseduto dall’adolescente: Un iPhone o un Android.



Se possiede un iPhone, gli AirPods sono di gran lunga i migliori auricolari wireless che si possano acquistare. Gli AirPods Pro sono il modello di punta con punte ridimensionabili e cancellazione del rumore. Sebbene siano un po’ più costosi dei modelli di base, il vostro regalo adolescente apprezzerà la qualità del suono, sia che stia ascoltando i brani sia che stia chiacchierando con gli amici.



Se possiede un dispositivo Android, non si può sbagliare con le Galaxy Buds. Le Galaxy Buds2 hanno punte in silicone ridimensionabili e combinano funzioni di cancellazione attiva del rumore con un suono profondo e di alta qualità. Sono disponibili in quattro colori diversi: Grigio grafite, viola lavanda, verde oliva e bianco. Una carica completa dovrebbe durare circa 10 ore, più che sufficienti per un viaggio, un allenamento o una sessione di studio.

Console e gaming per tutti

Ci credereste che l’età media di un giocatore italiano oggi è di poco inferiore ai 40 anni? Non si può sbagliare con nessuna delle “due grandi” console:



L’XBOX Series S, Gilded Hunter Bundle include una Xbox Series S, un Xbox Wireless Controller (in Robot White) e contenuti aggiuntivi per videogiochi molto popolari come Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Se state acquistando per un giocatore che ha già una Xbox, Xbox Game Pass vi permette di giocare a centinaia di giochi Xbox di alta qualità come parte del servizio di abbonamento.



Gli appassionati di PlayStation, invece, apprezzeranno il nuovo bundle PlayStation 5, PS5 + God of War Ragnarök (a partire da 599 euro per la versione digitale), che include la console, il controller wireless abbinato e una copia del nuovo gioco di successo God of War Ragnarök. E se invece volete un gioco semplice senza spender soldi, potete sempre buttarvi al classico solitario online!