Tesla potrebbe concedere in licenza il suo software ai produttori di auto

Tesla è l’assoluta protagonista delle auto elettriche ma anche del settore automobilistico semi-autonomo grazie al proprio software con pilota automatico. Inoltre, il capo dell’azienda, Elon Musk, crede fermamente che la sua azienda non sia lontana dal raggiungere una totale autonomia di guida nel prossimo futuro.

La svolta però sembra essere dietro l’angolo. Sembra infatti che Musk abbia recentemente affermato che Tesla non si è mai dichiarata contraria all’idea di consentire ai produttori concorrenti di utilizzare il suo sistema di pilota automatico. “ Tesla è aperta alla possibilità di concedere in licenza software e fornire motori, trasmissione e batterie. Stiamo semplicemente cercando di promuovere energie sostenibili, non di schiacciare la concorrenza!”

Da un lato, questa prospettiva sembra abbastanza promettente poiché un numero maggiore di produttori avrà accesso più rapido alle tecnologie di guida autonoma. D’altra parte, ci si può anche chiedere se ciò non favorirebbe una forma di controllo dell’azienda sul mercato. La società potrebbe potenzialmente trarne vantaggio per consolidare la propria leadership nel settore e garantire che i concorrenti non la raggiungano mai.