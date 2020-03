TikTok apre un centro di trasparenza negli Stati Uniti

TikTok, il popolare social della startup cinese ByteDance, è sotto indagine per violazione della sicurezza nazionale da parte dei legislatori statunitensi che hanno sollevato non poche preoccupazioni sulla moderazione dei contenuti.

Oggi, TikTok cerca di combattere queste preoccupazioni con l’apertura di un “Centro di trasparenza” che consentirà agli esperti esterni di esaminare e verificare le pratiche.

La nuova struttura nell’ufficio di Los Angeles consentirà agli esperti esterni di vedere come funzionano i team di TikTok giorno per giorno mentre il personale modera i contenuti sulla piattaforma. Ciò include il modo in cui i moderatori applicano le Linee guida per il contenuto dopo la revisione automatica dell’algoritmo.

Questo centro ha principalmente lo scopo di affrontare le preoccupazioni sulla censura che gli Stati Uniti hanno nei confronti di TikTok che, essendo una società di proprietà cinese, potrebbe dover rispettare il “lavoro di intelligence statale”, secondo le leggi locali. TikTok ha a lungo negato che sia così, sostenendo che nessun governo ha diretto le pratiche di moderazione dei contenuti.

Il Centro aprirà all’inizio di maggio, inizialmente con un focus sulla moderazione. Successivamente, TikTok afferma che si aprirà per approfondire il suo codice sorgente e gli sforzi in materia di privacy e sicurezza dei dati. La seconda fase sarà guidata dal neo nominato Chief Chief Security Officer, Roland Cloutier, che inizierà il mese prossimo.