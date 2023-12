TikTok il social più utilizzato, Instagram il più popolare, Facebook quello con più iscritti

TiKTok conferma la sua leadership fra le diverse piattaforme di social network. Sebbene Facebook continui a detenere il maggior numero di utenti e Instagram sia leader in popolarità, nessuna di queste piattaforme può competere con TikTok, che risulta la più utilizzata.

Secondo i dati presentati da OnlyAccounts.io, gli utenti dei social media trascorrono quasi 34 ore al mese su TikTok, ben dieci ore in più rispetto allo scorso anno.

Le persone trascorrono 2 volte più tempo su TikTok che su Facebook o Instagram

I giganti dei social media sono ormai focalizzati quasi unicamente sui video brevi, poiché la domanda per questo tipo di contenuti ha raggiunto livelli senza precedenti. Ma a sei anni dal suo lancio, TikTok continua a dominare il mercato. Grazie alla sua base di utenti globale, che è arrivata a ben 1,9 miliardi, la popolare app di condivisione video registra numeri da record. E con i numeri crescono anche le entrate. Secondo un sondaggio di DataReportal, TikTok è il re assoluto anche per quanto riguarda il tempo medio di utilizzo mensile.

Secondo il Digital Global Overview Report di DataReportal gli utenti Android di tutto il mondo hanno trascorso una media di 33 ore e 28 minuti al mese utilizzando TikTok nel 2023, dieci ore in più rispetto allo scorso anno, il maggiore aumento di tutte le principali piattaforme di social media.

Questa cifra è ancora più impressionante se paragonata ai dati di Facebook e Instagram. Il sondaggio ha rivelato che le persone trascorrono due volte più tempo su TikTok che sulle altre due piattaforme di social media messe insieme.

Facebook si è classificata come la seconda piattaforma più utilizzata, con una media di 18 ore e 50 minuti al mese, quasi un’ora in meno rispetto al tempo di utilizzo registrato l’anno scorso. Instagram si colloca al terzo posto con un tempo di utilizzo medio di 15 ore e 50 minuti al mese, circa quattro ore in più rispetto allo scorso anno.

Il tempo di utilizzo di Snapchat è aumentato di 45 minuti e ora ammonta a tre ore e 58 minuti. Gli utenti di Twitter hanno trascorso quasi mezz’ora in meno sull’app rispetto allo scorso anno, con un tempo medio di utilizzo pari a quattro ore e 52 minuti.

TikTok ha più tempo di utilizzo, ma Instagram è più popolare

E se TikTok detiene il tempo di utilizzo più elevato, Instagram, la terza piattaforma più grande nello spazio dei social media, è la preferita tra gli utenti dei social media.

Il sondaggio di DataReportal ha mostrato che quasi il 16% degli utenti dei social media ha indicato Instagram come la piattaforma di social media numero uno, l’1,5% in più rispetto a sei mesi fa. Facebook si è classificata al secondo posto, con una quota del 13%. Tuttavia, le statistiche mostrano che il gigante dei social media ha perso un po’ di popolarità da aprile, quando il 14,2% degli utenti dei social media lo considerava la loro prima scelta.

Instagram rimane molto più popolare di TikTok, che registra una quota molto bassa in popolarità: solo il 7% degli intervistati lo ritiene il più popolare. Tuttavia, ciò rappresenta un aumento rispetto alla quota del 6,1% che la piattaforma aveva sei mesi fa. X, ex Twitter, si è classificato ha una quota del 3,2%, circa la stessa di aprile. Il sondaggio ha mostrato che Snapchat è il meno popolare tra gli utenti dei social media: solo l’1,3% degli intervistati lo ha indicato come piattaforma preferita.