#iorestoacasa con TikTok live streaming. Per tutta la settimana, ogni giorno alle 18 la piattaforma digitale più amata dai giovanissimi trasmette il programma di dirette “A casa con TikTok“. L’iniziativa fissa così un appuntamento quotidiano che vuole accorciare le distanze e offrire a portata di smartphone allegria, creatività e super guest star. La TikTok live streaming di oggi avrà come ospite d’eccezione il cantante Mahmood e quella di domani, 31 marzo, Virginia Campomaggi.

Contenuti e ospiti

Musica, make-up, intrattenimento, ma anche sport e moda. Questi i temi al centro delle TikTok live streaming serali, che daranno occasione agli utenti di avvicinarsi a top creator e cantanti. E a loro potranno chiedere consigli, fare domande, sfatare curiosità o semplicemente scambiare qualche parola. Ad alternarsi ai creator, anche due dei principali artisti musicali della scena italiana: Mahmood, stasera, seguito da Ghali il 2 aprile. Come le colleghe Federica Carta e Francesca Michielin, ospiti della scorsa settimana, i cantanti, si presteranno per una chiacchierata informale e intima con i loro fan. Altra coppia, questa volta di innamorati, saranno gli ospiti delle live di martedì 31 e mercoledì 1 aprile . Virginia Montemaggi intratterrà i suoi oltre 4 milioni di follower con un fashion tutorial; training session invece sotto la guida di Vincenzo Cairo. L’intrattenimento torna venerdì 3 aprile con Gabriele Vagnato: si preannunciano sketch ad alto tasso di ironia. Il fine settimana vede la top creator con quasi 5 milioni di follower Elisa Maino con un make-up tutorial; domenica 5 aprile sarà Vincenzo Tedesco, da sempre noto per la sua travolgente allegria e spontaneità, a chiudere le dirette.

Community e hashtag del momento

La community ha risposto con gran partecipazione alle TikTok live streamig. Tanto che le dirette sono andate ad aggiungersi agli altri trend nati in queste ultime settimane sul social. Un modo in più per avvicinare le persone e creare momenti di allegria in perfetto stile TikTok. Trainate dall’hashtag #iorestoacasa – con oltre 640mila contenuti creati e oltre 950 milioni di visualizzazioni – si sono aggiunti #lavatilemani, #distantimauniti, #andràtuttobene, #plankchallenge e #smartworking.