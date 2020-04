Dal 30 aprile i “messaggi diretti” su TikTok potranno essere inviati o ricevuti soltanto da utenti di età maggiore di 16 anni. E da oggi gli utenti del gettonatissimo social riceveranno notifica di questo cambiamento.

Limitazioni a tutta sicurezza

L’ultima novità di TikTok arriva oggi nella newsromm ufficiale del social più amato dei giovanissimi. E riguarda la nuova limitazione della funzione “messaggi diretti”. Dal 30 aprile potrà essere utilizzata soltanto da utenti che hanno un’età maggiore di 16 anni. L’introduzione nasce per garantire un maggiore controllo dell’esperienza degli adolescenti sulla piattaforma. Per questa funzione, in particolare, fin da subito sono state studiate diverse misure di sicurezza. Qualche esempio? L’aver reso possibile scambiare messaggi diretti solo tra contatti aggiunti tra i propri “amici”, per impedire la ricezione di comunicazioni non richieste o inappropriate. O l’avere escluso la possibilità di condividere immagini o video. Quello annunciato oggi è un ulteriore passo avanti che va nella stessa direzione.

La parola al social

“I messaggi diretti sono uno strumento fantastico, che permette alle persone di fare nuove amicizie e nuove conoscenze in qualunque luogo al mondo”, esordisce Cormac Keenan, Head of Trust and Safety TikTok, EMEA. E continua, dicendo: “Ci rendiamo conto, tuttavia, che questa potenzialità positiva può prestarsi ad abusi. Ecco perché l’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore conferma del nostro impegno a mettere in atto protezioni proattive sempre più solide, che proteggano i membri più giovani della nostra community”.

Un passo indietro

L’annuncio di oggi si aggiunge alle varie mosse e funzionalità già intraprese da TikTok per garantire un’esperienza sicura e piacevole ai propri utenti. Solo in quest’inizio 2020, la piattaforma ha ampliato i team dedicati, creato collaborazioni con organizzazioni di riferimento per la sicurezza digitale. E ha introdotto il Collegamento Famigliare (ex Filtro Famiglia) per aiutare i genitori e i tutori di minori a gestire l’esperienza su TikTok degli adolescenti. Giusto per citarne qualcuna.