TikTok respinge le avances di Microsoft e flirta con Oracle

Non si fa che parlare di TikTok ultimamente. Il social cinese amatissimo non più solo dai più giovani, respinte le avances di Microsoft, continua a flirtare con Oracle. E nel frattempo annuncia di aver toccato i cento milioni di utenti in Europa.

L’accordo con Oracle

A distanza di pochi giorni dalla fine dei giochi con Microsoft, va in porto l’accordo tra TikTok, cioè l’azienda cinese ByteDance, e Oracle. E nonostante Trump veda ancora con sospetto l’operazione, prendono forma le condizioni della partnership. In base a quanto riporta il Financial Times, ByteDance avrebbe concordato di far diventare TikTok una società autonoma con sede negli Stati Uniti. Oracle avrà una partecipazione di minoranza, oltre al controllo dei dati degli utenti che potrà amministrare in maniera indipendente. In questo modo ByteDance sposterà negli Stati Uniti il quartier generale dell’intera piattaforma, e non più soltanto l’amministrazione delle sue operazioni americane, come richiesto nell’ordine esecutivo promulgato di Trump, che imponeva la vendita degli asset di TikTok nel paese entro il 15 settembre.

L’ambito algoritmo

Al momento, quindi, Bytedance riuscirebbe a tenersi stretti gli ambiti algoritmi che per molti sarebbero la chiave del successo di TikTok. Di quali algoritmi in particolare si tratti non è noto. E’ legittimo pensare si tratti del motore di raccomandazione basato che consente a un social di suggerire all’utente il prossimo contenuto. Quanto meglio funziona, tanto più l’utente resta incollato allo schermo alla ricerca di nuovi contenuti. La società che ha sviluppato questo algoritmo di raccomandazione si chiama Toutiao. E’ stata lanciata da Bytedance nel 2012 e ha una valutazione di mercato di circa 30 miliardi di dollari. Per molti è il vero segreto che spinge la crescita del colosso cinese, alla base di TikTok. Ed è assai probabile che sia proprio questa parte di tecnologie e informazioni che Bytedance vuole tenersi stretta. Anche perché sarebbe un’arma potentissima contro altri social network. da Facebook e Instagram a YouTube.

Cento milioni di utenti

Nell’attesa di scoprire come finirà l’operazione tra Oracle e TikTok, il social raggiunge i cento milioni di utenti in Europa. “Quello che stiamo vivendo è un periodo molto particolare per tutti noi”, ha esordito Rich Waterworth, General Manager, Europe di TikTok sula nota ufficiale. “Pur in questo contesto, possiamo dire che è stato un anno straordinario per la nostra azienda. È una grande emozione per noi vedere l’accoglienza incredibile che abbiamo ricevuto in Europa, dove oggi sono oltre cento milioni le persone attive ogni mese sulla nostra piattaforma. Un luogo dove esprimersi in modo positivo e creativo, spaziando dal beauty alla comicità, dall’apprendimento alla musica, dallo sport ai giochi di magia. Per tutti TikTok rappresenta un ambiente dove divertirsi in allegria e dove è facile interagire con gli altri”, ha continuato il manager. Per poi concludere, dicendo: “La nostra community continua a crescere e, in risposta, noi continuiamo ad ampliare i nostri team e le nostre attività. In Europa possiamo contare su oltre 1.600 dipendenti in diverse aree, dal brand e creator engagement al commerciale, dalla musica alla privacy”.