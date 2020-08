TikTok: si dimette l’amministratore delegato Kevin Mayer

Kevin Mayer, amministratore delegato di TikTok, si è dimesso. Il manager ha dovuto cedere alle pensati pressioni politiche poste su TikTok da parte dell’amministrazione Trump e ha deciso di lasciare.

Continua dunque il pesante braccio di ferro fra Cina e Usa, che considera TikTok una minaccia per la sicurezza nazionale e le cui operazioni in territorio americano saranno bloccate entro metà settembre, se non sarà venduta.

A più riprese, Trump avrebbe tentato di spingere la proprietà dell’app verso Microsoft o Oracle.

Mayer, ex manager della Disney, era entrato nell’azienda cinese a maggio ma, come ha spiegato in una breve nota, ha dovuto prendere questa decisione perché «l’ambiente politico è cambiato drasticamente».