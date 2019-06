TIM annuncia il 5G in Italia, si parte da Torino e Roma

TIM ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni ed è pronta a lanciare la rete 5G in Italia. Le offerte Advance 5G permetteranno di navigare fino a 2 Gbps sotto rete 5G in alcune aree di Roma e Torino con a seguire Bari e Matera.

Due le promozioni proposte dall’operatore blu: Advance 5G e Advance 5G TOP, rispettivamente a 29,99 e 49,99 euro al mese con costo di attivazione fissato a 9 euro. La prima offerta include 50GB di traffico in 5G, minuti e SMS illimitati, mentre la seconda offerta TOP include 100GB, assistenza dedicata, il servizio TIMGAMES, 3GB di traffico dati in roaming e 250 minuti e SMS da utilizzare in roaming.

Per chi vuole invece mantenere il proprio piano tariffario, potrà aggiungere 9,99€ al mese per attivare la navigazione in 5G a velocità mai viste prima ad’ora.

Come Vodafone, anche TIM metterà a disposizione direttamente alcuni smartphone 5G da abbinare a queste offerte come Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G e Oppo Reno 5. Per tutti gli smartphone è previsto un costo iniziale di 199€ da sommare ai 10€ al mese per il Galaxy S10 e 0€ al mese per la proposta di Xiaomi.