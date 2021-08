Tim Cook sarebbe pronto a lasciare Apple nel 2025 secondo Bloomberg

Gli anni passano per tutti. Anche per Tim Cook, classe 1960, che a novembre festeggerà con 61 candeline. Dal 2011 ha infatti raccolto la pesante eredità lasciatagli da Steve Jobs, diventando il nuovo Ceo di Apple.

L’ultima sfida

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Tim Cook starebbe pensando di godersi il meritato riposo e, ovviamente, anche la ricca pensione che, insieme alle azioni di Apple, renderanno più lieve il suo ritiro dalle scene mondiali. Del resto da diversi anni si parla di un addio di Tim Cook nel 2025, quando avrà raggiunto i 65 anni. Rimarrebbe però, sempre secondo Mark Gurman, un’ultima sfida da affrontare. Probabilmente si tratta di un nuovo prodotto chiave nell’ecosistema di Apple, qualcosa con cui chiudere in bellezza la sua straordinaria carriera.

Realtà aumentata o altro?

Ma cosa potrebbe essere questo nuovo progetto? Ovviamente le speculazioni non mancano. Quelle più accreditate riguarderebbero il lancio di occhiali per la realtà aumentata o virtuale, peraltro previsti dopo il 2022, un progetto su cui Apple lavora ormai da diversi anni. potrebbe però essere qualcosa di nuovo, come ad esempio la tanto discussa auto elettrica più volte annunciata e poi annullata. Infine, sono in molti a pensare che Apple potrebbe lanciarsi nel mondo delle criptovalute, un universo in continua evoluzione anche per quanto riguarda il gaming e la nuova formula “play to earn”.