TIM e le sue soluzioni per il voucher governativo

Negli ultimi tempi, in Italia sono state messe in atto diverse azioni volte a digitalizzare il Paese, sia per i privati che per le diverse realtà produttive. Un esempio è il voucher governativo per la connettività delle imprese. Proviamo a comprendere di che cosa si tratta e quali sono le offerte più interessanti di TIM per beneficiare di tale incentivo.

Di cosa si tratta

Il voucher governativo connettività per le imprese è un’iniziativa del Ministero delle Imprese che fornisce un sostegno finanziario per i contratti Internet ad alta velocità. Il Ministero ha allocato risorse per finanziare la sottoscrizione di servizi Internet con una velocità minima di 30 Mbit/s. Questo contributo è rivolto a imprenditori individuali, liberi professionisti e PMI (Piccole Medie Imprese). Tutti coloro che hanno i requisiti minimi per migliorare la propria rete internet possono effettuare la richiesta del voucher governativo, ottenendo uno sconto notevole in fattura legato alla tipologia di offerta sottoscritta.

Requisiti di idoneità per richiedere il contributo governativo

Per poter richiedere il contributo è necessario soddisfare determinate condizioni, tra cui: essere registrati presso il Registro delle imprese (per le attività che necessitano di tale registrazione), avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro.

È consentita la richiesta di un solo voucher per destinatario, a condizione che si verifichi un miglioramento della velocità di connessione rispetto a quella iniziale. L’erogazione del voucher è soggetta alla disponibilità di fondi, e il periodo di validità del piano voucher si estende fino alla fine del 2023. Non si escludono proroghe per l’anno 2024, ma attualmente le disposizioni si limitano al solo anno di riferimento 2023.

Il contributo sarà dedotto direttamente dalla fattura emessa dal provider di connettività e l’importo sarà esente da IVA. In pratica, si tratta di uno sconto applicato sulla bolletta per l’utilizzo di un servizio di connettività ultraveloce fornito da operatori accreditati come TIM, la quale offre il suo Voucher TIM Business, che analizzeremo in dettaglio successivamente.

Lo sconto in fattura avrà un valore diverso a seconda di quelle che saranno le offerte sottoscritte, che possono cambiare in base al provider di riferimento.

Come effettuare la richiesta con TIM

Per richiedere il voucher è necessario compilare il modulo dedicato fornito da TIM, che si occuperà di inoltrare la richiesta direttamente a Infratel S.p.a., l’ente responsabile delle verifiche dei requisiti. Per ottenere ulteriori dettagli e informazioni, si può visitare il sito web di TIM Business, dove sono disponibili le offerte relative ai voucher. Sul sito si possono trovare tutte le informazioni necessarie per comprendere le modalità di accesso al programma e le condizioni applicabili. Per chi desidera, è possibile consultare le diverse opzioni di voucher offerte da TIM, con i relativi dettagli sulle velocità di connessione, i costi e i vantaggi associati a ciascuna opzione.

Sarà la stessa azienda a tener conto della richiesta e a inizializzare il processo di sconto in fattura. Ogni qualvolta si dovrà effettuare il pagamento del piano tariffario scelto, TIM scalerà dal costo complessivo la cifra stabilita dal voucher.

Valore del voucher governativo con TIM

Il voucher per la connettività offre un contributo che varia da 300€ a 2.000€, a seconda della tipologia di promozione. A tale valore, è possibile aggiungere un ulteriore contributo fino a 500€ qualora il beneficiario sostenga spese di rilegatura. Questo significa che, se il richiedente dovesse sostenere costi ulteriori per il miglioramento della propria connessione, potrebbe ricevere una somma di denaro aggiuntiva per coprire tali spese. In questo modo, il voucher si adatta alle diverse situazioni e offre una maggiore flessibilità per garantire un miglioramento effettivo della connettività alle imprese interessate.

Le offerte di TIM per il voucher governativo



Le promozioni messe a disposizione da TIM sono rivolte sia ai clienti di lunga data che ai nuovi; in ogni caso è indispensabile che il beneficiario abbia la necessità di migliorare la velocità della propria connessione precedente.

TIM offre due opzioni di voucher per le imprese: il Suprema Business Voucher 10 Giga con Fibra fino a 10 Giga e il Suprema Business Voucher con Fibra fino a 2,5 Giga. Entrambe le opzioni consentono di beneficiare del Voucher Governativo da 2000€, che verrà erogato direttamente attraverso la fattura per un periodo di 36 mesi. Ciò significa che le imprese avranno l’opportunità di usufruire di una connessione ad alta velocità per un lungo periodo di tempo, grazie al sostegno finanziario offerto dal voucher governativo. Tale iniziativa mira a promuovere la modernizzazione e l’efficienza del tessuto produttivo italiano.

L’opzione Premium Business Voucher Fibra offre una connessione tramite fibra ottica con velocità di download fino a 1 Giga. Con l’utilizzo di questo voucher, le imprese possono beneficiare di un sostegno finanziario di 500€, il quale verrà direttamente applicato sulla fattura per un periodo di 25 mesi. Questo incentivo finanziario permette alle aziende di accedere a una connettività affidabile e ad alta velocità, migliorando l’efficienza delle loro operazioni e la comunicazione con i clienti e favorendo così la digitalizzazione e la competitività.

Il Premium Business Voucher XDSL offre una connessione Internet veloce fino a 200 Mega utilizzando la tecnologia XDSL. Con l’aiuto del Voucher Governativo da 300€, erogato anche in questo caso direttamente tramite la fattura, le imprese possono beneficiare di un sostegno finanziario per un periodo di 20 mesi. Tale contributo consente alle aziende di migliorare la connessione nelle aree in cui non è presente una linea internet sufficiente. Sicuramente è tra le offerte più indicate per le PMI che lavorano in località coperte ancora da una connettività ADSL.