Tim lancia l’offerta shock per iPhone SE: da 15 euro al mese

TIM annuncia che dal 24 aprile sarà disponibile presso i propri negozi il nuovo iPhone SE di seconda generazione, un potente iPhone con display Retina HD da 4,7 pollici, e la sicurezza evoluta del Touch ID.

Apple iPhone SE

iPhone SE ha un design compatto reinventato dentro e fuori ed è l’iPhone più conveniente. Il nuovo iPhone SE ha il chip A13 Bionic sviluppato da Apple e il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone, che offre i vantaggi della modalità Ritratto; inoltre è progettato per non temere le intemperie grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere.

Disponibilità

I clienti TIM potranno preordinare il nuovo iPhone SE a partire da oggi 23 aprile ai link: iPhone SE versione 128GB e iPhone SE versione 64GB disponibili in tre bellissimi colori – nero, bianco e rosso.

iPhone SE riprende anche il tradizionale tasto Home, con un design in cristallo di zaffiro per renderlo resistente e proteggere il sensore e un anello in acciaio per rilevare l’impronta digitale dell’utente per il Touch ID, un modo semplice, privato e sicuro per sbloccare iPhone, utilizzare Apple Pay e autorizzare gli acquisti sull’App Store.

Il chip A13 Bionic, introdotto con iPhone 11 e iPhone 11 Pro, è il più veloce mai visto su uno smartphone e offre prestazioni senza precedenti. Inoltre, iPhone SE offre il miglior sistema a telecamera singola di sempre in un iPhone, che utilizza il processore di segnali di immagine e il motore neurale di A13 Bionic per sbloccare la modalità Ritratto, tutti e sei gli effetti di illuminazione verticale e controllo della profondità. I video sono ancora più coinvolgenti grazie alla registrazione audio stereo e la stabilizzazione video cinematografica delle telecamere anteriore e posteriore.

iPhone SE è compatibile con la ricarica wireless con caricabatterie certificati Qi e consente la ricarica rapida, offrendo ai clienti una ricarica fino al 50% in soli 30 minuti. È resistente all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP67 fino a 1 metro per 30 minuti.

I nuovi iPhone SE saranno disponibili a Listino TIM nella versione 64 GB e 128 GB, acquistabili anche a rate a partire da 49 euro di anticipo più 15 euro per 30 mesi.