Si arricchisce l’offerta di mobile ticketing e parking di TIM, che lancia insieme ad Atac e al partner DV Ticketing il nuovo servizio per l’acquisto di biglietti della sosta sulle strisce blu a Roma, direttamente con il credito telefonico dal proprio smartphone.

Viene così offerta a tutti i clienti TIM una nuova modalità più semplice e veloce per acquistare il titolo di sosta anche per chi non possiede una carta di credito o prepagata o non vuole recarsi alla colonnina di sosta per pagare.

Il nuovo servizio è accessibile dall’applicazione TIMpersonal, che consente di ricevere il biglietto della sosta con un click, al pari di quanto Tim ha già sviluppato su altre 150 città per il pagamento di soste, ingresso alle ZTL, biglietti per l’autotrasporto urbano (es. Milano, Napoli, Firenze, Genova, Padova, etc.).