Tinder apre alle videochiamate in tempi di coprifuoco

Tinder, attualmente la più grande app di appuntamenti, sta espandendo le proprie funzionalità per estendere il tempo che le persone trascorrono sull’app e le possibili comunicazioni.

Face to Face è una funzione che Tinder ha lanciato all’inizio di quest’anno che consente agli utenti di fare delle videochiamate tra loro senza scambiarsi informazioni personali e solo quando si trovano di fronte alla telecamera. Ora, questa funzione si sta espandendo a livello globale: forse una mossa tempestiva in un momento in cui molte persone non potranno incontrarsi di persona.

Ma Tinder è ben consapevole degli aspetti raccapriccianti dei servizi di appuntamenti che fruttano i video live:

“Siamo entusiasti di condividere che la nostra funzione Face to Face sta per essere lanciata nella nostra comunità globale dopo aver ricevuto feedback positivi dai nostri membri che hanno avuto accesso anticipato ad essa”, ha affermato Rory Kozoll, Head of Trust and Safety Product di Tinder. “Questo si aggiunge al nostro elenco crescente di funzionalità incentrate sulla sicurezza dei membri durante il loro viaggio negli appuntamenti, come la verifica delle foto, il Centro sicurezza e la nostra tecnologia di rilevamento dei messaggi offensivi. “

Le app di appuntamenti potrebbero sembrare una categoria strana in un momento storico in cui molti si stanno concentrando sul distanziamento sociale. In realtà, offrono un’opportunità per le persone di connettersi e conoscersi in un momento in cui molti bar e altri luoghi d’incontro tradizionali sono chiusi.