Tinder: arriva il Super Boost

Questa mattina Tinder ha annunciato una nuova funzione per la versione premium del suo popolare servizio di incontri: il “Super Boost”. Si tratta di un upgrade in esclusiva per gli abbonati premium Tinder Plus e Tinder Gold.

L’idea è di ricavare entrate aggiuntive da quegli utenti che hanno già dimostrato la volontà di pagare per incontrare nuove persone offrendogli un nuovo incentivo.

Simile alla funzione Boost che permette di aumentare la visibilità di 10 volte per 30 minuti, Super Boost fa molto di più. Una volta acquistato e attivato, promette di essere visti fino a 100 volte di più.

Come Boost, potrebbe non avere un prezzo fisso. Tinder valuta i suoi prodotti in modo dinamico tenendo conto di vari fattori come età, posizione, durata dell’abbonamento e altri fattori. Proprio la decisione di Tinder di aumentare i suoi prezzi per gli utenti più anziani ha portato a una causa per discriminazioni basate sull’età.

Con la crescita della base di abbonati la società ha anche riscontrato di aver raggiunto livelli record nel quarto trimestre del 2018 di cui circa il 30% delle entrate proveniente dai servizi premium. Boost e Super Like sono i più popolari e Tinder ha a lungo accennato al fatto di aumentare i servizi.

Durante il primo trimestre del 2019, gli abbonati medi di Tinder erano 4,7 milioni, in aumento rispetto a 384.000 nel trimestre precedente e 1,3 milioni anno su anno. I suoi guadagni più recenti hanno anche superato le stime, grazie alla continua crescita di Tinder, portando l’utile netto della società capogruppo Match a $ 123 milioni da $ 99,7 milioni di un anno fa.