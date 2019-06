Top di gamma in arrivo: ecco quando saranno presentati il Galaxy Note 10, IPhone 11 e Pixel 4

Nella seconda metà dell’anno vedremo il debutto di alcuni top di gamma molto attesi. Anche se tutti sanno che Apple, Samsung e Google presenteranno probabilmente i loro nuovi modelli di fascia alta, abbiamo a disposizione ancora pochi dettagli sulle effettive date di lancio.

Oggi, tuttavia, il serial leaker Evan Blass ci offre delle indiscrezioni accurate sulla data di lancio prevista dei tre modelli più interessanti di quest’anno: iPhone 11, Galaxy Note 10 e Pixel 4.

Samsung sarà la prima a togliere il velo sulla propria ammiraglia Galaxy Note 10 a fine agosto, seguita da Apple nella seconda metà di settembre. Proprio Cupertino è solita annunciare la nuova generazione a settembre.

IPhone 7 è stato lanciato il 16 settembre 2016, mentre iPhone 8 è uscito sugli scaffali il 22 settembre 2017. IPhone XS è stato rilasciato il 21 settembre 2018. Dato che le vendite in genere iniziano venerdì, ci sono due opzioni per Apple quando si tratta dell’iPhone di prossima generazione, vale a dire il 20 settembre e il 27 settembre. Entrambe sono nella seconda metà di settembre e si allineano alla cronologia trapelata da Evan Blass.

Google sarà l’ultima grande azienda ad aggiungersi al party con Pixel 4 e Pixel 4 XL a fine ottobre.

Attenzione però. Le date riguardano il giorno in cui questi gioielli saranno messi in vendita, quindi la presentazione potrebbe effettivamente aver luogo una settimana circa. Il calendario si basa sulle informazioni incluse da Verizon nel suo calendario di marketing per la seconda metà del 2019.