In Italia al primo posto della top trend online 2020, ovvero la classifica delle digitalizzazioni degli utenti su Google, c’è Facebook, cercata 68 milioni di volte ogni mese. In seconda posizione a parimerito meteo e traduttore a 37,2 milioni, seguiti da Amazon e YouTube.

L’indagine

Internet è ormai considerato la risposta alla maggior parte delle domande, il luogo in trovare qualsiasi cosa si stia cercando. Ma quali sono le digitazioni più ricorrenti del 2020? Per rispondere a questa domanda, SEMrush, leader nella gestione della visibilità online e piattaforma SaaS di content marketing, ha analizzato oltre 20 miliardi di parole chiave. Il report, frutto di questa indagine, ha permesso di stilare la top trend online del 2020 e di individuare quali sono le tendenze di ricerca in Italia e nel mondo.

In Italia

Gli italiani sembrano essere decisamente social, con al primo posto della top trend online la parola chiave Facebook, cercata 68 milioni di volte ogni mese. In seconda posizione a parimerito gli item meteo e traduttore a 37, 2 milioni. A seguire, Amazon e YouTube, entrambi a 34 milioni. Importante anche il volume di ricerche verso server di posta, come Gmail e Libero Mail, a 20,4 milioni. Immancabile, poi, il calcio, con la parola chiave Serie A cercata in media 16,6 milioni di volte ogni mese. Come prevedibile, l’argomento che ha interessato maggiormente gli italiani in questa prima parte dell’anno è stato il covid e l’autocertificazione per viaggiare, insieme ad avigal e protezione civile bollettino. Per quanto riguarda le fonti di notizie più popolari in Italia sono: Ansa, Repubblica, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale. Mentre per lo shopping, oltre ad Amazon, gli utenti si rivolgono a Ebay, Zalando e Ikea. Per l’intrattenimento, invece, la scelta è rivolta a Netflix, Amazon Prime, Netflix, Mediaset Play e Altadefinizione.

Nel mondo

A livello globale, la top trend online delle ricerche vede in vetta le traduzioni (13% del totale), seguite dai social network, soprattutto a Facebook, Instagram, Youtube e WhatsApp web (11%), intrattenimento, shopping, in particolare Amazon e Ebay, e meteo, tutte con la stessa incidenza (10%). Un’altra percentuale importante è correlata a gioco d’azzarzo (5%), viaggi (4%), finanza e sport (entrambe a 2%), che sembrano essere le principali aree di interesse per gli utenti online nell’ultimo anno. Un’altra parola chiave che, inevitabilmente, ha suscitato un interesse costante tra gli utenti di tutto il mondo è Coronavirus. Il termine è stato cercato più di 60 milioni di volte al mese, di cui circa 11 milioni solo in Italia.

Per tutto c’è Google

Forse non ci rendiamo nemmeno conto della quantità e varietà di domande che facciamo a Google ogni giorno. A pensarci fa quasi impressione. Dubbi e domande impegnative e leggere, di attualità o meno, ci portano in un secondo a googlare per avere la risposta del guru Google. Ecco qualche esempio. In Italia quest’anno tra le domande più frequenti al momento ci sono: chi ha vinto Sanremo 2020? Che tempo fa domani? Che santo è oggi? E.. quando finisce la quarantena? Tra le domande più bizzarre, invece: come si dice guarda il mare in finlandese? Perché il cielo è blu? Come si dice gatto nel carbone in tedesco? E… che giorno è oggi?