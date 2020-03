Con TP-Link corsi gratuiti di smart working e home schooling

TP-Link aderisce all’iniziativa promossa dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione “Solidarietà Digitale“. E apre le iscrizioni a una serie di corsi live gratuiti condotti da esperti. Le sessioni illustreranno come realizzare la rete Wi-Fi e cablata ideale per la propria abitazione a supporto delle attività di smart working, e-learning e home schooling. E metterano anche a disposizione un team ad hoc per offrire consulenza IT gratuita, rispondere a dubbi e curiosità sul mondo della connettività attraverso la live chat.

Date, orari e iscrizioni

Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno rivoluzionato la nostra quotidianità, accelerando lo sviluppo del lavoro agile e dando spinta alla scuola da casa. In quest’ottica nascono i corsi di Tp-Link. Per agevolare, supportare e ottimizzare le nuove dinamiche di lavoro e studio. Per parteciparvi, basta accedere alla pagina di iscrizione, selezionare la data preferita (mercoledì 25 marzo o venerdì 27 marzo alle ore 11-12) e iscriversi alla sessione scelta al link dedicato.

Tp-Link scende in campo

L’iniziativa dei corsi di TP-Link dimostra l’impegno concreto dell’azienda verso lavoratori, studenti e chiunque voglia dedicarsi in questo momento di profonda difficoltà ad approfondire argomenti più che mai utili e attuali, a partire dalle dinamiche dello smart working. Ben strutturati, approfonditi, contenuti nella durata e curati da esperti in materia, sono un “passatempo” prezioso, tra una videochat e l’altra, durante quest’infinita quarantena. Provare per credere!