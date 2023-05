TP Vision diventa main partner di FC Barcelona

TP Vision, l’azienda che progetta, produce e commercializza prodotti a brand Philips Tv, Philips Sound e AOC Audio, ha annunciato una nuova partnership con la squadra di calcio del Barcelona, in qualità di Main Partner per i dispositivi TV, Display e Audio.

La partnership promuoverà la gamma di Tv e prodotti audio di TP Vision e metterà in evidenza l’originale tecnologia Ambilight TV. In particolare, il brand Ambilight TV sarà in evidenza sulla manica della maglia della prima squadra di calcio maschile.

Commentando la nuova partnership, Kostas Vouzas, CEO, TP Vision (Philips TV & Sound Europe & Americas) ha dichiarato: “Siamo lieti di poter collaborare con una vera icona sportiva globale come l’FC Barcelona. Questa nuova partnership è una scelta naturale poiché entrambe le nostre organizzazioni cercano di estendere la propria offerta ben oltre l’ordinario, regalando ai nostri fan un’esperienza unica, dal vivo e a casa. Milioni di consumatori si stanno già godendo i nostri esclusivi TV Ambilight nelle loro case e, come parte della nostra strategia, questa partnership a lungo termine con l’FC Barcelona eleverà la fantastica esperienza TV Ambilight al livello che veramente merita”.