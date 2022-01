TP Vision presenta la nuova gamma 2022: Oled Tv, The One e le nuove soundbar

TP Vision, la società madre dietro ai marchi Philips TV & Sound ha presentato in un evento in diretta europea i suoi nuovi prodotti. Vediamoli nel dettaglio.

Philip S7807 e S407: speaker Bluetooth

I nuovi speaker Bluetooth condividono la stessa filosofia di design delle cuffie sportive di Philips: sono solidi e resistenti all’acqua, comodi e facili da trasportare. Philips S7807 offre un suono ampio e di qualità in relazione alle sue dimensioni compatte e adatte alla borsa – 104 x 104 x 280 mm – grazie all’integrazione di due tweeter da 20 mm con due woofer medio/bassi da 70 mm più un radiatore passivo per garantire bassi profondi e un suono chiaro per i toni medi e alti. L’output di potenza è di 40 Watts con un playtime di 24 ore. Può anche essere usato per caricare un altro kit agendo come power bank 5.000mAh.

ll più piccolo, Philips S4807 è uno speaker compatto nelle sue dimensioni (70x70x169mm) con ottime sonorità grazie a un tweeter di 20mm, un driver medio/basso di 45mm, più due radiatori passivi e con 10 watt di potenza disponibile per un tempo di riproduzione di 12 ore. Entrambi i modelli, Philips S7807 e S4807 offrono una connessione multipoint Bluetooth 5.2 a più dispositivi e offrono la possibilità di effettuare chiamate senza mani tramite il push-to-talk e attivazione dell’assistente vocale. I nuovi speaker possono anche essere accoppiati con un secondo set per offrire un suono stereo più ampio, pronto a far iniziare la festa. Gli speaker Bluetooth Philips S7807 e Philips S4807, saranno disponibili in Italia a partire dal mese di marzo 2022 al prezzo consigliato rispettivamente di 199,99 Euro e di 79,99 Euro.

Cuffie Philips A7507

Le cuffie Philips A7507 TWS grazie a un nuovo sistema ANC Pro offrono una scelta di isolamento completo o il bypass del suono ambientale, con l’inclusione di un algoritmo dedicato per ridurre ulteriormente il rumore del vento. Le caratteristiche ibride includono anche microfoni a conduzione ossea per migliorare la chiarezza e garantire una qualità di chiamata cristallina, anche quando si corre o si fa una camminata con sottofondo rumoroso. La durata della batteria: gli auricolari offrono otto ore di riproduzione e la ricarica veloce USB-C permette un’ora di riproduzione dopo soli 15 minuti. Altre 21 ore di carica sono garantite tramite la custodia del prodotto. Philips A7507 assicurano un comfort di lunga durata grazie all’integrazione di stabilizzatori per gli auricolari e gommini in diverse dimensioni. Le cuffie Philips A7507 TWS saranno disponibili in Italia a partire dal quarto trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 179,99 Euro.

Philips Tv Oled807

Philips TV ha introdotto diverse migliorie nella nuova serie Philips OLED807 Ambilight. Oltre a un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione migliorata, il nuovo OLED807 sarà dotato del più recente pannello OLED-EX. pannello OLED-EX del TV sostituisce i composti a base di idrogeno all’interno della sua costruzione con il deuterio, più efficiente e stabile, per offrire un aumento dell’emissione luminosa del 30% rispetto a un pannello OLED standard. I miglioramenti all’elaborazione AI del processore P5 di sesta generazione includono l’integrazione di una maggiore ‘intelligenza’ all’assorbimento del sensore di luce del TV. Il nuovo Philips OLED807 è perfetto anche per i giochi con funzionalità HDMI 2.1 che includono: e-Arc, supporto VRR per 4K da 40Hz a 120Hz con una larghezza di banda completa di 48Gbps (444, 12 bit) FreeSync Premium e compatibilità G-SYNC più le modalità Auto Game e Auto-Low-Latency. Philips OLED807 sarà in vendita in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico: Philips OLED807 da 48″: 1.499 Euro; Philips OLED807 da 55″: 1.799 Euro; Philips OLED807 da 65″: 2.499 Euro, e Philips OLED807 da 77″: 3.999 Euro.

Philips 8807 Tv e The One 2022

Philips TV amplia la sua serie Philips Performance, con il nuovo Philips 8807 Ambilight e con la nuova soundbar multifunzione Philips B8507 3.1 Dolby Atmos. Con il lancio del nuovo TV e della soundbar, Philips spinge sul concetto di “The One” per identificare in modo distintivo la Philips Performance Series fatta di prodotti che offrono prestazioni simili, design di qualità e caratteristiche di un modello premium ma ad un prezzo medio e competitivo. La serie Philips Performance sarà disponibile con un’ampia scelta di dimensioni dello schermo e includerà il modello più grande di TV Philips mai esistito fino ad oggi con la versione da 86″. La qualità dell’immagine è garantita grazie alla combinazione del processore per l’elaborazione delle immagini Philips P5 di quinta generazione con un pannello LCD di alta qualità, con ampia gamma di colori e 120Hz. Il supporto HDR include HLG, Dolby Vision e compatibilità HDR10+.

Fidelio Soundbar

Presentati in anteprima anche i tre nuovi modelli premium ad essere disponibili sul nuovo eco-sistema AV dedicato a Fidelio, durante la seconda metà del 2022. Tutti i prodotti saranno caratterizzati da una finitura di prestigio che include materiali come il legno, l’alluminio e la pelle sostenibile Muirhead. La nuova soundbar, il subwoofer e l’altoparlante satellite sono stati progettati per portare le prestazioni Fidelio e il design coerente della gamma sullo streaming audio multi-room, multicanale e di alta qualità. Philips Fidelio FB1 è una soundbar 7.1.2 stand-alone e slim, progettata per essere accoppiata ai modelli più recenti di televisori di fascia alta. Priva di cornici e minimalista, è dotata di 15 driver e 310W (RMS) di potenza.

Ciascuno dei canali LCR dispone anche di una coppia di driver con frequenza media montati ai lati di un tweeter in una classica configurazione D’Appolito per una migliore integrazione del suono nella frequenza medio e alta dei suoni. Due driver side-firing sono montati, uno a ciascuna estremità della barra, per estendere il suono nella stanza e creare un effetto surround. Un’ulteriore estensione è fornita da due driver dedicati all’elevazione Dolby Atmos montati sulla parte superiore della barra, ai lati di una cassa dedicata ai bassi con due subwoofer.

La finitura caratteristica di Philips Fidelio include un rivestimento in pelle Muirhead intorno al bordo smussato della soundbar e una rete metallica acusticamente trasparente, il tutto progettato perfettamente con i modelli di TV premium Philips. Philips Fidelio FB1 soundbar sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 999,99 euro.