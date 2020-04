Tracciamento Covid-19: da Google e Apple arrivano i codici di tracciamento per le app sanitarie

Google e Apple hanno in cantiere una soluzione di tracciamento multipiattaforma per l’emergenza Covid-19 e, oggi, le due società hanno fornito una prima versione ad una cerchia ristretta di sviluppatori.

La prima versione della soluzione di tracciamento dei contatti viene fornita con un codice di test che consentirà agli sviluppatori di vedere come funzionerà la soluzione per poter lavorare con le autorità sanitarie pubbliche che avranno accesso alle informazioni. La tecnologia smetterà di tracciare una volta che la pandemia si estinguerà.

Non è passato molto tempo da quando Google e Apple hanno annunciato la loro partnership per creare uno strumento per contrastare il COVID-19. Ora, con un codice di prova per sviluppatori e autorità sanitarie, la nuova soluzione si fa più vicina e concreta.

Successivamente, gli sviluppatori dovranno creare un’app che abbracci la nuova tecnologia di tracciamento dei contatti che sarà resa disponibile come qualsiasi app di gioco o di utilità. La nuova soluzione potrebbe essere disponibile su Google Play e sull’App Store già a metà maggio.

La nuova soluzione di tracciamento dei contatti utilizzerà Bluetooth, fornirà chiavi casuali (in costante cambiamento per utenti) e non fornirà mai nomi o informazioni di contatto.