Trapelano immagini di Oppo Find N2, rivelate molte specifiche del pieghevole

Del pieghevole Oppo Find N2 non sapevamo molto. Certamente eravamo a conoscenza della sua esistenza, e del fatto che avrebbe utilizzato ColorOS 13. Ma delle nuove immagini trapelate su Internet hanno rivelato diverse cose: in primo luogo, che lo smartphone è in fase di produzione, ma soprattutto hanno confermato alcune delle specifiche.

Dalle immagini possiamo notare in primo luogo le caratteristiche del processore. Questo non è nominato, ma sembra corrispondere esattamente al Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Potrebbe essere anche un altro processore identico, ma è molto poco probabile. La CPU, invece, è una MariSilicon X, sviluppata proprio da Oppo.

Di certo, poi, ci sono la presenza di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, assieme ad un refresh rate di 120 Hz per lo schermo. E proprio parlando del display: non ci sono notizie ufficiali, ma i rumor parlano di un AMOLED LTPO da 7.1″. Altre voci non confermate parlano di una batteria da 4520mAh.

L’Oppo Find N2 potrebbe arrivare a dicembre come il predecessore, anche se non è ancora certo, nelle colorazioni Bianco, Nero, e Verde. Il prezzo è ancora sconosciuto.