Trapelate immagini promozionali anche per Galaxy Z Flip 5

Stamattina era trapelata un’immagine ufficiale del Galaxy Z Fold 5, e appena a distanza di poche ore si ha un leak di un’immagine molto simile per il nuovo Galaxy Z Flip 5. Anche se di qualità leggermente più bassa ci permette comunque di vedere come sarà lo smartphone prima del tempo.

Dalla foto si più vedere lo schermo, che secondo le voci avrà dimensioni di 3,4 pollici e avrà una risoluzione di 720 x 748 pixel con refresh rate di 60 Hz. Quello principale, invece, sarà da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il processore di Galaxy Z Flip 5 sarà, come quello del fratello, uno Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Ci saranno diverse app ottimizzate appositamente per lo schermo esterno tra cui Maps, Messaggi e YouTube.

La batteria dovrebbe essere da 3.700 mAh con supporto per la ricarica da 25 W: infine ci sarà una doppia fotocamera da 12 Megapixel. I due pieghevoli saranno svelati per la prima volta in occasione di Samsung Unpacked, previsto per il 26 di luglio.