Trasferire file da Android a Windows come AirDrop [APP + GUIDA]

Google ha ampliato notevolmente la disponibilità di Nearby Share per PC Windows in quasi tutti i paesi del mondo. Questa funzione consente agli utenti Android di scambiare file con il proprio PC, desktop o laptop, in modalità wireless tramite i menu Android nativi. Google ha esteso il supporto ad altre regioni, inclusa l’Italia e molti altri paesi in tutto il mondo.

Per utilizzare la funzione, gli utenti devono abilitare la condivisione nelle vicinanze sul proprio dispositivo Android nell’app File di Google e scaricare la versione beta di Condivisione nelle vicinanze per PC Windows. Dopo l’installazione, è possibile assegnare un nome al PC e scegliere chi può condividere con te. Una volta soddisfatti delle scelte, è possibile utilizzare la funzione per inviare un file dal proprio telefono Android al proprio PC Windows o viceversa.

Guida per la configurazione



Abilita Condivisione nelle vicinanze sul tuo dispositivo Android nell’app File by Google:

Apri l’ app File e tocca l’icona a tre righe in alto a sinistra. Seleziona Impostazioni > Condivisione nelle vicinanze. Abilita la condivisione nelle vicinanze (se non è già abilitata).

Scarica applicazione da qui –> LINK



Configura Condivisione nelle vicinanze sul tuo PC Windows:

Scarica qui la versione beta di Condivisione nelle vicinanze e fai clic su Inizia Eseguire il file scaricato (BetterTogetherSetup) per iniziare l’installazione. Una volta installata l’app, accedi al tuo account Google o usa l’app senza un account. Nella finestra Imposta condivisione nelle vicinanze , assegna un nome al tuo PC e scegli chi può condividere con te. Seleziona il livello di visibilità per il tuo dispositivo (Tutti, Contatti, I tuoi dispositivi, Nessuno). Una volta soddisfatto delle tue scelte, fai clic su “Fine”.



Usa Condivisione nelle vicinanze per inviare un file dal tuo telefono Android al tuo PC Windows:

Apri l’ app File, seleziona un file e tocca l’icona Condividi. Il file selezionato verrà visualizzato con un pulsante denominato Nelle vicinanze di seguito. Premi il bottone. Apparirà una finestra Condivisione nelle vicinanze con uno o più dispositivi condivisibili (come il tuo computer Windows) elencati di seguito. Tocca quello con cui vuoi condividere. Invia un file dal tuo PC Windows al tuo telefono Android: Nell’app Condivisione nelle vicinanze, seleziona un file.

Sempre nell’app Condivisione nelle vicinanze sul tuo PC, tocca il pulsante che elenca il dispositivo a cui desideri inviare il file. Dovrebbero essere necessari solo pochi secondi per ricevere una notifica che il file è stato inviato con successo.