“Trova il mio dispositivo” di Google potrebbe essere potenziato

La funzione “Trova il mio dispositivo” degli smartphone Android potrebbe presto ricevere un importante aggiornamento. Dall’analisi del codice dell’ultima versione di Google Play Services è emerso come il servizio potrebbe essere aggiornato in futuro per funzionare anche in mancanza di rete.

Trova il mio dispositivo si aggiorna

“Trova il mio dispositivo” è il servizio di Google che permette di localizzare il proprio telefono Android smarrito grazie al tracciamento, a patto però di potersi connettere a una rete Wi-Fi o ai dati cellulare. L’azienda statunitense sembra però intenzionata a potenziare questo servizio, rendendolo disponibile anche in assenza di collegamento internet.

Il nuovo sistema funzionerebbe in maniera simile a quello già in uso da Apple. Al posto di una connessione Wi-Fi, Trova il mio dispositivo sfrutterebbe l’enorme rete formata dai telefoni Android. In caso di smarrimento di uno smartphone, quest’ultimo comincerà a inviare un segnale intercettabile da qualsiasi dispositivo nelle vicinanze e segnalato al server, potendo così risalire alla posizione. La tecnologia impiegata per costruire questa rete è usata anche nell’applicazione di Google per il rilevamento dei terremoti.

Una volta localizzato il proprio dispositivo perduto, l’utente riceverà una notifica e potrà impostare da remoto un codice di sicurezza. Inoltre sarà possibile inviare le proprie informazioni di contatto, che saranno mostrate sul display del telefono perduto.

Il codice nell’ultima versione di Play Services suggerisce che la partecipazione alla rete sarà opzionale, e che i dati trasmessi saranno crittografati. L’esistenza di questo servizio non è stata ancora ufficialmente annunciata da Google.