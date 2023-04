True Global Ventures investe oltre 24 milioni di USD in Ledger, che accelera il progetto di rendere la sicurezza degli asset digitali accessibile a tutti

In controtendenza rispetto alle turbolenze del settore delle criptovalute, Ledger custodisce oggi più del 20% degli asset digitali e del 30% degli NFT a livello globale, senza aver mai subito alcun attacco hacker.

Mentre le preoccupazioni del mercato intensificano la domanda di una sicurezza senza compromessi, Ledger supera i 6 milioni di Nano venduti.

L’investimento arriva sulla scia del lancio di Ledger Stax, un nuovo prodotto innovativo con design di Tony Fadell, creatore di iPod e iPhone e co-fondatore di Nest.

Singapore, XX marzo 2023 – True Global Ventures (TGV) investe oltre 24 milioni di USD (più di 22 milioni di euro) in Ledger, la piattaforma leader a livello globale per gli asset digitali e il Web3. Grazie a questo finanziamento, Ledger potrà espandere le sue ambizioni internazionali e accelerare la sua corsa per diventare un brand di tecnologia di consumo altamente appetibile.

L’estensione del round di Serie C conferma la stessa valutazione da 1,3 miliardi di euro. La valutazione rispecchia la fiducia riposta in Ledger dagli investitori, nonostante le turbolenze a livello macroeconomico e settoriale. È supportata da una serie di investitori, vecchi e nuovi, tra cui True Global Ventures, 10T e Molten Ventures (ex Draper Esprit) che sono membri e osservatori del Consiglio di Sorveglianza. Anche FirstMark Capital, dai round precedenti, ha lo status di osservatore nel Consiglio di Sorveglianza.

Al momento, Ledger custodisce più del 20% delle criptovalute e del 30% degli NFT a livello globale. A dicembre, l’azienda ha presentato il suo ultimo dispositivo, Ledger Stax, con un design originale realizzato dal consulente di Ledger Tony Fadell, creatore di iPod, iPhone e co-fondatore di Nest.



True Global Ventures ha presentato i 5 megatrend del Web3 per il 2023, che sono stati molto ben accolti dalla comunità globale degli investitori. All’interno di uno dei megatrend, TGV crede che i 3 vincitori della decentralizzazione per il 2023 siano: auto-custodia, Bitcoin e DeFi.

Società di “finanza tradizionale” (TradFi), quali custodi istituzionali e consulenti finanziari, tra l’altro, stanno cercando di lavorare a stretto contatto con Ledger, che fornisce le migliori soluzioni in termini di sicurezza aziendale, tra cui l’unico livello di governance sicuro per l’auto-custodia aziendale. Tra queste c’è Komainu, una soluzione di custodia ibrida creata in joint venture tra Nomura e Ledger. Anche Coinhouse, una società leader francese di scambio regolamentato e partecipata di True Global Venture, offre Ledger Enterprise come soluzione di custodia per i propri clienti.

Dušan Stojanović, socio fondatore di True Global Ventures, ha commentato:

“Crediamo che nel prossimo futuro Ledger svolgerà un ruolo cruciale, in termini sia di auto-custodia al dettaglio sia a livello aziendale-istituzionale, con soluzioni come Komainu, una JV tra Nomura e Ledger. Perché?

Per tre motivi. Innanzitutto, negli ultimi 9 mesi abbiamo assistito a grandi crolli con Terra-LUNA e FTX. In entrambi i casi, abbiamo assistito a una “fuga” verso attività finanziarie sicure. In secondo luogo, con 3 banche americane e 1 banca europea chiuse e salvate da autorità di regolamentazione o concorrenti, si è verificata una “corsa al Bitcoin”, che ha attirato nuovi flussi in cui gli utenti hanno bisogno di una soluzione sicura, aumentando la loro esposizione al Bitcoin. Per finire, si tratta della quarta azienda in cui investiamo che diventa, o è già, un leader del mercato globale, che siamo sicuri trarrà vantaggio da un mercato generalmente ribassista”.

“Il 2022 è stato un anno eccezionale per Ledger, culminato con il lancio di Ledger Stax al Ledger Op3n di Parigi. Sono entusiasta di comunicare che abbiamo iniziato il 2023 da dove eravamo rimasti: raddoppiando il nostro impegno per garantire l’auto-custodia per tutti”, ha affermato Pascal Gauthier, Presidente e CEO di Ledger. “Siamo orgogliosi di avere True Global Ventures come compagna di viaggio. Dušan e il team di True Global Ventures vedono la rapida rivoluzione del valore digitale e dell’hardware in arrivo. Si uniscono a un solido elenco di investitori che vedono in Ledger un’azienda di riferimento”.

Tra i prodotti offerti da Ledger troviamo: Ledger Nano X (che ha ricevuto il premio Editor’s Choice come Miglior crypto wallet) e Ledger Nano S Plus, i wallet hardware più venduti; Ledger Live, l’app sicura per asset digitali omnicanale; e Ledger Enterprise Solutions, la migliore soluzione di sicurezza per gli asset digitali a livello enterprise.

Mentre sempre più persone abbandonano le criptovalute centralizzate e le soluzioni bancarie a favore dell’auto-custodia, Ledger ha ottenuto rendimenti superiori a quelli del mercato e ha da poco superato i sei milioni di dispositivi venduti, con oltre 1,5 milioni di utenti al mese su Ledger Live. L’azienda è riuscita a penetrare la cultura di massa grazie alle collaborazioni con i brand di moda Fendi e Hublot, e ha consolidato ulteriormente il suo ruolo di leader nel Web3 grazie a partnership con brand come VeeFriends e RTFKT per Nike. Ledger è arrivata a rappresentare fisicamente il valore digitale e gli oggetti da collezione nella cultura e nell’arte.

Inoltre, Ledger ha collaborato con The Sandbox, azienda partecipata di True Global Ventures e piattaforma metaverso aperta leader del settore. A settembre 2022, l’esperienza didattica “School of Block” nel LedgerVerse è stata lanciata con oltre 300.000 visitatori unici e 4,6 milioni di quest completate nella fase alpha 3. L’esperienza è mirata a insegnare agli utenti come tenere al sicuro i propri asset digitali, sotto forma di gioco. L’iniziativa ha riscosso molto successo ed è stata poi rilanciata in chiave francese per celebrare le French Weeks, che dureranno fino al 6 aprile 2023.

La collaborazione è andata anche oltre, e The Sandbox offre ora soluzioni di gestione della sicurezza e del tesoro, il tutto con un’integrazione di sicurezza senza soluzione di continuità per i suoi partner aziendali, supportata da Ledger Enterprise per proteggere gli asset digitali delle imprese. Tutto questo aiuta le aziende a proteggere i loro terreni virtuali, custodendo al tempo stesso il portafoglio contenente la collezione di NFT di The Sandbox.

Quest’ultima raccolta fondi consentirà a Ledger di realizzare i suoi ambiziosi piani di espansione, di cui fanno parte Ledger Stax e le future innovazioni hardware. Tra le innovazioni principali troviamo un processo di onboarding e un’esperienza utente più semplici nel mondo del Bitcoin, oltre ad app connesse al portafoglio. Ledger crea e offre ai suoi utenti le migliori soluzioni per comprare, scambiare ed esplorare il mondo degli NFT.

Ledger ha recentemente annunciato che la domanda per Ledger Stax ha già superato l’offerta, rendendolo così il lancio di prodotto più riuscito nella storia dell’azienda. Ulteriori scorte saranno disponibili per il pre-ordine, con lanci nell’estate del 2023.

Sarà inoltre possibile acquistare Ledger Stax presso i rivenditori partner, tra cui Best Buy in Nord America, insieme al Ledger Nano X e Nano S Plus. Attualmente, chiunque può ottenere la migliore soluzione di sicurezza per gli asset digitali al prezzo di 80 USD, acquistando un Nano S Plus con ritiro in un’ora presso Best Buy.

Ledger ha inoltre annunciato di recente il lancio di Ledger Extension, una connessione al browser sicura che rende più facile che mai utilizzare il proprio dispositivo Ledger con app connesse al portafoglio (Web3).

Dan Tapiero, membro del Consiglio di amministrazione e fondatore/CIO/socio dirigente di 10T Holdings e 1RoundTable Partners, commenta: “Ancora una volta, 10T Holdings è entusiasta di sostenere i piani di espansione e crescita di Ledger. Nonostante il 2022 sia stato un anno difficile per molte imprese nell’ecosistema degli asset digitali, Ledger è emersa come protagonista. Con l’avvento di Stax nel secondo trimestre, ci aspettiamo un 2023 da record per l’azienda”.

Maggiori informazioni su Ledger sono disponibili su ledger.com e sul blog accessibile qui.

Ledger è stata sostenuta da Goldman Sachs Bank Europe SE, che ha agito come agente unico di collocamento nella transazione, e da Jones Day in qualità di consulenti legali.

Informazioni su True Global Ventures

TGV4 Plus Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) ha chiuso il suo primo anno nel giugno 2022 con 146 milioni di USD. I TGV 4 Plus FoF General Partners (GP), che gestiscono il fondo e il Comitato per gli investimenti, investono più di 62 milioni di USD nel fondo. Questa cifra rappresenta un impegno totale dei GP superiore al 40% della dimensione totale del fondo, uno dei maggiori nel settore del venture capital.

TGV 4 Plus FoF mira a investire la maggior parte del suo capitale in società selezionate del fondo base TGV 4 Plus. Alcune delle attuali aziende partecipate sono The Sandbox, Animoca Brands, Forge Global, Coinhouse, Chromaway, GCEX. Le aziende partecipate sfruttano le tecnologie Web3 (come Blockchain) e l’Intelligenza artificiale (inclusa l’IA generativa), incorporandole come vantaggi competitivi per stimolare il cambiamento attraverso prodotti collaudati.

TGV è presente in 20 città, tra cui Singapore, Hong Kong, Dubai, Stoccolma, Parigi, Londra, New York e San Francisco. Visita il nostro sito all’indirizzo www.tgv4plus.com e seguici su LinkedIn e Twitter.

Informazioni su Ledger

Fondata a Parigi nel 2014, LEDGER è una piattaforma globale per asset digitali e Web3. Ledger è già leader mondiale in materia di sicurezza e utilità degli asset digitali critici. Con oltre 6 milioni di dispositivi venduti ai consumatori in 200 Paesi e in più di 10 lingue, con oltre 100 clienti tra istituzioni finanziarie e aziende, custodisce oltre il 20% degli asset crypto a livello mondiale, offrendo inoltre servizi di supporto al trading, all’acquisto, alla spesa, al guadagno e agli NFT. Tra i prodotti LEDGER troviamo: Ledger Stax; Nano S Plus; wallet hardware Nano X; app complementare LEDGER Live; [ LEDGER ] Market™, la prima piattaforma di emissione sicura e distribuzione di vendita al mondo; e Ledger Enterprise. Grazie alla sua facilità di utilizzo, LEDGER consente agli utenti di iniziare a investire in asset digitali e, in definitiva, di raggiungere la libertà finanziaria in un ambiente sicuro e privo di stress.