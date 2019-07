Tutti gli iPhone 2020 supporteranno il 5G

Apple ha annunciato qualche giorno fa di aver siglato un accordo con Intel per acquisire la maggior parte della business unit legata allo sviluppo di modem per smartphone 5G per la modica cifra di 1 miliardo di dollari.

L’intenzione di Cupertino non è solo quella di acquisire la maggior parte della tecnologie modem ma anche 2.200 dipendenti Intel, proprietà intellettuale, attrezzature e contratti di locazione, nel tentativo di produrre modem per i futuri dispositivi iPhone. E’ evidente quindi che la generazione iPhone 2020 introdurrà ufficialmente il supporto 5G. Inizialmente si pensava che la società stesse pianificando un solo modello con tali capacità ma l’analista Apple Ming-Chi Kuo afferma che Apple porterà il 5G sull’intera gamma 2020 che includerà tre diversi modelli.

Secondo i rapporti precedenti, la famiglia iPhone 2020 di Apple includerà schermi da 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici con connettività 5G e alimentati da un chip Qualcomm. Proprio di recente Apple e Qualcomm hanno risolto la controversia legale stipulando un accordo che avrebbe permesso alla società con sede a San Diego di fornire i chip delle generazioni future.

IPhone più economico per la Cina?

Kuo afferma che Apple vuole portare il 5G su tutti gli iPhone principalmente a causa della crescente pressione dei dispositivi Android, poiché si prevede che gli smartphone più economici con sistema operativo Google, compresi quelli nella fascia di prezzo sotto i 400€, avranno questa nuova tecnologia fin dall’inizio del prossimo anno.

L’analista afferma inoltre che Apple vuole lanciare una versione cinese dell’iPhone con supporto per uno spettro inferiore a 6 GHz, il che consentirebbe tecnicamente alla società di ridurre il prezzo del dispositivo. È previsto anche uno speciale iPhone che potrebbe essere rilasciato solo nei mercati internazionali.

Il prossimo anno, anche tutti gli iPhone migreranno su schermi OLED, quindi il successore di iPhone XR 2020 non utilizzerà più l’LCD. L’iPhone XR 2019 rimarrà quindi l’ultimo iPhone a utilizzare i “vecchi pannelli”.

Inutile dire che tutto è ancora in fase di pianificazione e non resta che concentrarsi sulla lineup 2019 prevista a settembre.