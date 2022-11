Tutti i dispositivi smart per il tempo libero

Gli appassionati di tecnologia sanno di cosa stiamo parlando, ovvero tutti quei dispositivi smart che hanno fatto il loro debutto negli ultimi anni sul mercato e che continuano a svilupparsi diventando sempre più tech ed efficienti. Anche chi non è un vero guru della tecnologia si è fatto conquistare dai cosiddetti “dispositiviintelligenti”. Il motivo è semplice, questi sono dotati di caratteristiche che semplificano le azioni dell’uomo: pensiamo ai robot che puliscono e lavano autonomamente i pavimenti o i vetri di casa o a uno smartwatch su cui ricevere, leggere e rispondere ai messaggi senza cercare in borsa il cellulare. Gli esempi da fare potrebbero essere tanti. Noi in questo articolo abbiamo scelto di concentrarci su un’unica tipologia di dispositivo smart, ovvero quella da acquistare e usare esclusivamente per godersi al meglio il tempo libero. Per capire meglio a cosa ci riferiamo troverai di seguito una lista di tecnologie di cui siamo certi non potrai fare a meno.

Smart TV

Se nel tempo libero preferisci rilassarti e guardare sul divano di casa un film o una serie tv, questo innovativo prodotto fa al tuo caso. La smart TV si connette a internet dando la possibilità di godersi una vastissima scelta di programmi e pellicole in streaming su uno schermo ad altissima risoluzione. Se poi si vuole qualcosa di più comodo e sfizioso si può optare per un modello che integra un assistente vocale. Inoltre, proprio come si fa con lo smartphone, è possibile installare un gran numero di app, anche quelle di gioco per trascorrere una serata con gli amici all’insegna del divertimento. Bisogna tener presente che la smart tv può collegarsi ad altri dispositivi, ad esempio al computer portatile, e trasmettere i loro contenuti sullo schermo. Un altro vantaggio da non sottovalutare? La possibilità di registrare i programmi tv e vederli in un secondo momento. I modelli tra cui scegliere sono molti, il nostro consiglio è di dare un’occhiata alle migliori Smart tv 4k, preferendo un prodotto di alta qualità.

Smartwatch

Quando esci da lavoro la cosa che più ti rilassa è una corsetta al parco? Hai mai pensato a quanto potrebbe esserti utile uno smartwatch nell’allenamento? Questo accessorio intelligente oggi viene utilizzato da molti come fosse il perfetto sostituto dello smartphone, ma originariamente la sua funzione era un’altra, ovvero aiutare lo sportivo durante l’attività fisica. Infatti lo smartwatch è in grado di monitorare il benessere del corpo, controllando la frequenza del battito cardiaco e l’ossigenazione e tiene sotto controllo le ore di attività e non. È in grado di fornire informazioni dettagliate sulla qualità del sonno. Inoltre, integra un contapassi e calcola le calorie consumate durante la giornata. Da tenere sempre al polso per consentire un funzionamento ottimale.

Soundbar smart

Non tutti conoscono questo dispositivo che potrebbe rivoluzionare l’atmosfera in casa. D’altronde non c’è nulla di più rilassante che ascoltare musica dopo una giornata trascorsa a lavoro. Il soundbar smart è un dispositivo audio per la casa gestibile con la sola voce: con un semplice comando vocale si ottiene la riproduzione immediata del proprio brano del cuore. Non è stato pensato solo per la musica, il soundbar può riprodurre: stazioni radio internet, audiolibri o i podcast che, oggi, sono tanto di tendenza. Inoltre questo dispositivo intelligente può essere collegato ad altri dello stesso tipo per diffondere il suono in tutte le stanze di casa. È possibile ascoltare lo stesso brano in ogni ambiente o anche una canzone differente in ogni stanza. Oltre alla musica riporta tutte le informazioni che si richiedono come le previsioni meteo o quelle sul traffico. Ricordiamo che la sua funzione principale, però, è quella di amplificare e di arricchire di effetti speciali il suono proveniente dalla tv.