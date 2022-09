Twitter, arriva la funzione “edit”. Ma non per tutti

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Twitter sta finalmente per lanciare la funzione che permetterà di modificare i propri tweet.

La società prevede di lanciare la nuova modalità alla fine di questo mese e ha condiviso un tweet di prova in cui si può leggere chiaramente la scritta “Ultima modifica” (last edited).

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Facendo clic sul timestamp – ossia sulla marca temporale del tweet – si accede alla cronologia delle versioni del tweet che mostra il tweet originale e tutte le modifiche apportate.

Una volta che la funzione di modifica sarà pronta, sarà un’esclusiva di Twitter Blue, il servizio di abbonamento mensile da 4,99 dollari supportato al momento solo negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.

Gli utenti di Twitter Blue dispongono anche di altri vantaggi come articoli senza pubblicità, opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente e una speciale opzione di annullamento dei tweet.