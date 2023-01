Twitter chiude le app di terze parti. Un problema di API

Twitter ha aggiornato il suo accordo per gli sviluppatori, bloccando definitivamente i client di terze parti.

Piattaforme come Twitterriffic e Fenix ora sono praticamente inutilizzabili, poiché non hanno più accesso alle API. Le app sono state chiuse all’inizio di questa settimana.

Le nuove regole stabiliscono che non è consentito “creare o tentare di creare un servizio o prodotto sostitutivo o simile alle applicazioni Twitter”. Agli sviluppatori di tali app è stato semplicemente comunicato che le loro piattaforme sono “sospese”.

Le API del social network ora di proprietà di Elon Musk ora possono essere utilizzate solo per integrare i contenuti di Twitter, vale a dire incorporare i tweet.

Tuttavia, agli sviluppatori non è più consentito modificare il modo in cui le informazioni appaiono al lettore, né modificare alcuno degli elementi visivi. Proprio perché questo è esattamente ciò che facevano le piattaforme di terze parti, Twitter ha usato tale giustificazione per bloccarle tutte.