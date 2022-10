Ufficiale lo OnePlus Nord N300, lo smartphone di fascia media più moderno sul mercato

OnePlus aggiunge un nuovo smartphone di fascia media alla serie Nord: parliamo dello OnePlus Nord N300. Si tratta di un modello molto competitivo, con caratteristiche davvero interessanti in relazione al prezzo.

Il design è un cambiamento piuttosto netto rispetto al predecessore: viene infatti abbandonato il foro della fotocamera a favore di un notch, e anche il comparto fotografico posteriore ha un look decisamente diverso e più premium. A proposito delle fotocamere, quelle posteriori consistono di una lente primaria da 48 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. La selfie cam anteriore, invece, è di 8 Megapixel.

Il display dello OnePlus Nord N300 misura 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Novità interessante è che si tratta del primo smartphone OnePlus ad utilizzare un processore MediaTek, ovvero il Dimensity 810. A questo si aggiungono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la batteria, questa avrà una capacità di 5.000 mAh e supporto alla ricarica veloce da 33W. Infine, supporterà la rete 5G e avrà Android 12 come sistema operativo.

Lo OnePlus Nord N300 è disponibile al momento soltanto nel mercato statunitense, e non ci sono notizie per il momento su un arrivo in Italia. Ci sarà un solo colore, ovvero Midnight Jade, e costerà attorno ai 230 dollari.