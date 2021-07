Un aggiornamento di Google Camera svela nuove caratteristiche del Pixel 6

Sono molte le informazioni che già si conoscono sulla nuova serie Google Pixel 6 e i dati sembrano continuare a trapelare. Esaminando l’aggiornamento 8.3 di Google Camera, che si sta preparando all’arrivo dei nuovi smartphone, sono emerse informazioni interessanti.

Per prima cosa, grazie all’analisi del codice il sito 9to5google ha scoperto che la fotocamera del Pixel 6 si troverà ad una distanza di 540 pixel dal bordo sinistro, mentre quella del Pixel 6 Pro a 722. Grazie a questi dati si può stimare che il Pixel 6 avrà una risoluzione di 1080p mentre il Pixel 6 Pro ne avrà una di 1440p.

Per quanto riguarda la fotocamera in sé, sembra che i nuovi smartphone includeranno una luce LED per il flash anche nell’obiettivo anteriore. Il Pixel 6 Pro, inoltre, potrà scattare selfie in 4k. Le nuove lenti saranno in grado di zoomare fino a 7 volte, anche durante la registrazione di video a 60 frame per secondo.

Infine, pare che una delle funzionalità più popolari della serie di Google, il Super Res Zoom (zoom ad alta risoluzione) sarà disattivato nel Pixel 6. Con molta probabilità questa tecnologia verrà semplicemente sostituita da una più avanzata. Si parla infatti di una fotocamera “ultratele”, in grado di offrire un ingrandimento ancora maggiore.