Un anno di tecnologia. Persone, aziende e prodotti protagonisti del 2020

Un “Annus Horribilis“, come è stato definito, difficile e complesso anche per la tecnologia. Ma il 2020 alla tecnologia ha anche chiesto aiuto quando, durante il lockdown, ha rappresentato l’unica soluzione per continuare a lavorare, incontrarsi (seppure virtualmente), frequentare la scuola con la didattica a distanza e farsi un po’ di compagnia.

Riprecorriamo i principali eventi tecnologici del 2020 in compagnia del nostro direttore Massimo Morandi e di Ivan Paparella, volto del nostro canale di YouTube.

Insieme a voi, con un video trasmesso in diretta nella mattinata di oggi, abbiamo passato in rassegna anche le performance dei singoli produttori di smartphone, ma anche i principali trend sviluppatisi negli ultimi dodici mesi.

È, come sempre, il nostro modo di farvi compagnia nel giorno di San Silvestro. E mai come quest’anno ci sentiamo di farvi i nostri migliori auguri per una buona fine d’anno con la fervida speranza che il 2021 ci possa riportarci una cosa che eravamo abituati a dare per scontata: la normalità.

Buon 2021!