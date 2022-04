Un Pixel Watch è stato smarrito in un ristorante: foto e impressioni

Il Google Pixel Watch dovrebbe essere presentato al prossimo Google I/O l’11 e il 12 maggio. Non ci sarà però bisogno di aspettare fino ad allora per scoprirne i dettagli: un utente di Reddit afferma di aver trovato un esemplare dell’orologio in un ristorante.

Dopo una prima raffica di foto senza braccialetto, lo stesso, ha pubblicato una nuova gallery in cui indossa il dispositivo. Questo permette di immaginare meglio le dimensioni del dispositivo, in particolare il suo schermo e i suoi bordi piuttosto evidenti, ma anche il design del bracciale che dovrebbe accompagnarlo.

Gallery

Prime impressioni

L’utente ha allegato un testo in cui fornisce le sue prime impressioni. Spiega di aver incontrato alcune difficoltà nell’attaccare il braccialetto, ma ha anche ritenuto che fosse “estremamente sicuro” una volta bloccati i due pulsanti su ciascun ramo

Ancora più importante, è l’orologio più comodo che abbia mai indossato. Sembra molto più sottile di quanto suggerirebbero le misure. Rispetto al mio Galaxy Watch, è come se non fosse nemmeno lì. E, grande vantaggio, la corona NON affonda nel dorso della mia mano quando piego il polso all’indietro o tocco, il che mi fa impazzire con altri orologi.

Il bracciale misurerebbe 20 mm. L’orologio peserebbe 36 grammi per 40 mm di diametro e 14 mm di spessore.