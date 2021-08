Un video dimostra come funziona la fotocamera sotto al display di OPPO

Oppo ha presentato ieri l’ultima evoluzione della sua tecnologia di fotocamera sotto il display. Oggi vi mostriamo un video nel quale si mostra il suo funzionamento. La fotocamera è praticamente invisibile, indipendentemente dall’angolazione, dalla rifrazione della luce o dai diversi colori visualizzati sullo schermo.

Nell’anteprima che vi offriamo l’immagine – una volta volta acquisita una foto o un video – appare un po’ sfocata, ma software e algoritmi la migliorano in un secondo momento.

Il vlogger che ha girato questo video ha rivelato che la fotocamera in alcune circostanze può essere visibile: in particolari condizioni si avverte una leggera ombra nell’area di visualizzazione del display, anche se lo schermo e i suoi colori non vengono minimamente impattati.

Oppo non ha ancora annunciato quando questa tecnologia sarà integrata in uno smartphone.