Una foto del (maxi) Galaxy Tab S8 Ultra spunta sul sito di Samsung

Dell’atteso Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, tablet dalle dimensioni extra-large, se ne era parlato tempo fa dopo alcune immagini apparse sul Web. Tuttavia, l’ultima foto arriva oggi direttamente da Samsung e ne fa aumentare l’interesse per chi cerca un prodotto di questo tipo.

All’interno di una pagina ufficiale dedicata all’utilizzo di Bixby sui dispositivi del brand, Samsung United States ha condiviso una schermata in cui si vede sullo sfondo un tablet con un piccola notch sullo schermo. Nell’immagine, le dimensioni della notch sembrano piuttosto ridotte anche se dovrebbe ospitare un sistema di riconoscimento facciale 3D più sicuro.

L’interesse è alto perché per questo modello è previsto uno schermo AMOLED da ben 14,6 pollici (2960 x 1848 pixel, 120 Hz), processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 1, una maxi-batteria da 11200 mAh, compatibilità S Pen e un peso di appena 728 grammi. Non mancherà poi l’interfaccia One UI 4 basata su Android 12 riadattata.