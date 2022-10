Una nuova ascesa per XRP?

XRP è uno dei token più rialzisti delle ultime settimane. Diversi indicatori suggeriscono che questo slancio rialzista potrebbe continuare nei prossimi giorni.

Una nuova vittoria contro la SEC

Negli ultimi giorni Ripple, la società madre di XRP, ha ottenuto alcuni preziosi successi nella sua battaglia legale contro la SEC. La causa tra Ripple Labs e l’autorità di regolamentazione statunitense va avanti da quasi due anni.

A settembre, Ripple ha presentato una mozione per archiviare definitivamente la causa. Al centro di questa causa c’è la questione della qualificazione giuridica di XRP: è un titolo finanziario o no? Per Ripple Labs, questo non è il caso perché non esiste un contratto di investimento che garantisca diritti agli investitori o che obblighi l’emittente, in questo caso Ripple, ad agire nel loro interesse.

Ripple afferma nella sua petizione:

La posizione della SEC trasformerebbe la vendita di tutti i tipi di beni ordinari – diamanti, oro, soia, automobili e persino arte – in vendite di titoli. Il Congresso non ha dato all’agenzia [la SEC] tale autorità.

Per Ripple, la SEC non ha quindi alcuna autorità su XRP, che non è un titolo, ma uno strumento finanziario. Negli ultimi giorni, Ripple ha evidenziato la differenza di giudizio della SEC nei confronti di XRP ed Ethereum.

La società ha ottenuto dal tribunale l’obbligo da parte della SEC di consegnare varie e-mail e corrispondenza scritte da William Hinman, l’ex direttore della Divisione Finanza delle Corporazioni, riguardanti il trattamento di Ethereum.

In questi documenti ci si aspetta di trovare, tra le altre cose, la prova che Ethereum non è una sicurezza, poiché è decentralizzato come Bitcoin. Per Ripple, questo è anche il caso di XRP e l’azienda intende far valere questo fatto.

Questo nuovo passo è visto come un’altra vittoria per Ripple e ha visto il prezzo di XRP reagire positivamente alla fine di settembre e per questo potrebbe essere un buon momento per approfittarne su piattaforme di trading come TeslaCoin. In effetti, quest’ultimo ha superato i 0,5 dollari, una soglia che non veniva raggiunta da mesi.

Indicatori tecnici in verde

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, molti elementi indicano una continuazione del rialzo sperimentato da XRP negli ultimi giorni. In primo luogo, si può osservare la formazione di un fondo arrotondato, spesso sinonimo di inversione rialzista. Può significare che la pressione di vendita si è attenuata e che il trend rialzista è ripreso.

Le ultime due settimane di settembre hanno visto un bel rally rialzista. Questo rally ha spinto il prezzo a 0,5523 dollari, il livello più alto in quasi 4 mesi! Attualmente, XRP è scambiato a circa 0,493 dollari, ma è ancora in crescita di quasi il 15% negli ultimi 7 giorni.

Per sperare in una continuazione del trend rialzista, sarà necessario il ritorno di volumi significativi, come è avvenuto nelle ultime settimane. In questo scenario, potremmo vedere l’XRP tornare verso 0,52 dollari. Questo livello sta agendo come una resistenza importante per il momento e potrebbe fermare questa spinta. D’altra parte, esistono importanti supporti a 0,44 e 0,38 dollari.

XRP rimane saldamente ancorato alla top 10 delle maggiori capitalizzazioni del settore per il momento. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per stabilire se questo rally rialzista continuerà o meno. Come accade ormai da più di due anni, il prezzo di XRP rimane ampiamente correlato agli annunci relativi alla sua sperimentazione.

Non c’è dubbio che, in caso di buone notizie, il gettone potrebbe registrare guadagni sostanziali. Inoltre, si tratta di una notizia che sicuramente sarà accolta più che positivamente dall’intero mercato.

Se la SEC perde, il mercato delle criptovalute potrebbe tirare un sospiro di sollievo. Questo caso va quindi oltre XRP e potrebbe diventare una pietra miliare nella regolamentazione delle criptovalute.