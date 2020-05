Con l’inizio della fase 2 della post emergenza Coronavirus, riaprono a partire da oggi, lunedì 4 maggio, i punti vendita delle catene Mediaworld e Unieuro.

Per cercare di mantenere l’entrata nei negozi sicura ed ordinata, entrambe le insegne hanno pubblicato sul loro sito le norme da seguire per recarsi in una delle loro superfici.

Le disposizioni di Mediaworld

Mediaworld dà il benvenuto ai propri clienti con un grande banner che campeggia sul sito Internet, nel quale si legge: È bello rivederci. L’insegna ricorda anche ai clienti che può entrare solo una persona per componente familiare, mantenendo le distanze di sicurezza e cercando di toccare solo i prodotti di cui si ha bisogno.

Le norme di Unieuro

Anche Unieuro ricorda ai propri clienti di mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 mt dalle altre persone e di rimanere nel punto vendita solo per il tempo strettamente necessario per completare il proprio acquisto. Un addetto di Unieuro regolerà l’entrata presso il punto vendita.

Tutto il personale è stato dotato di mascherine respiratorie, guanti monouso e gel disinfettante. Una protezione in plexiglass divide gli addetti alla cassa dai clienti. Tutti i servizi di pulizia sono stati potenziati.

Sia Mediaworld sia Unieuro raccomandano, in questa prima fase in cui si cerca di tornare verso un po’ di normalità, di accertarsi che il punto vendita presso il quale si desidera recarsi sia aperto, controllando anche gli orari di apertura e chiusura, così da non rischiare di usicre a vuoto.