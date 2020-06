Unieuro riparte da Milano con 1.000 mq al Portello

Unieuro ricomincia da Milano. Passato il periodo di grande emergenza sanitaria causato dall’epidemia di Coronavirus, l’insegna prosegue l’espansione della rete dei negozi, tornando a puntare sul segmento della Grande Distribuzione Organizzata.



Con l’apertura dello shop-in-shop Unieuro nello Spazio Conad di Merate, inaugurato lo scorso 26 maggio, sono diventati tre i punti vendita diretti all’interno degli exipermercati Auchan, frutto della collaborazione con CIA-Conad annunciata a fine febbraio.

Nonostante il Covid, negli scorsi mesi l’insegna era infatti sbarcata a Curno

(Bergamo) e Padova, in attesa di completare il progetto con Rescaldina e Vimodrone, entrambe in provincia di Milano.



Il prossimo 11 giugno Unieuro celebrerà invece il rafforzamento sull’importante piazza milanese con l’apertura di un nuovo store al Portello: 1.000 mq di superficie commerciale in un quartiere in grande rilancio e adiacente a Citylife, dove la clientela avrà a disposizione un ricco assortimento di prodotti della migliore tecnologia e servizi dedicati.

La location, situata accanto all’Iper La grande i del parco commerciale Piazza Portello, rientra a tutti gli effetti nella partnership siglata a inizio 2019 con Finiper che ha assegnato a Unieuro la commercializzazione di elettronica ed elettrodomestici all’interno degli ipermercati del gruppo milanese.

“Il nuovo impulso all’espansione della rete vuole essere un segnale di ottimismo e di ritorno a quella nuova normalità a cui da italiani ci stiamo abituando. Ripartiamo e lo facciamo da una città importante come Milano, ancora segnata dagli effetti della pandemia ma con una grande voglia di ricominciare.” “Unieuro Portello è un negozio di città con una buona capienza, che consentirà l’ingresso in sicurezza a un significativo numero di clienti. È la nostra miglior risposta in termini di prossimità, servizio e omnicanalità alle nuove esigenze dei milanesi.” Luigi Fusco, Chief Operations Officer di Unieuro

La nuova apertura verrà supportata dalla campagna di comunicazione locale “Milano ha un cuore più grande”, che è partita oggi e che prevede affissioni nelle zone più trafficate della città, metropolitane comprese, oltre a inserzioni pubblicitarie sui dorsi locali dei principali quotidiani nazionali.

Il logo dell’insegna e gli edifici simbolo dello skyline cittadino sono i protagonisti della creatività, che sottolinea l’emozione che Unieuro e Milano condividono con questa nuova apertura.



Riparte Milano e riparte Unieuro, con un nuovo grande negozio.