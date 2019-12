Unieuro ha lanciato una campagna promozionale chiamata Sconto Forte Subito con la quale è possibile ottenere un forte sconto direttamente alla cassa, sconto proporzionato alla cifra spesa.

L’offerta, valida solo nei punti vendita fisici, è valida fino al 31 dicembre 2019 ed è prevede lo sconto da effettuarsi direttamente in cassa, prima del pagamento dei propri acquisti.

Tre le fasce di sconto, applicate come segue:

Spendendo 600 euro lo sconto immediato alla cassa è pari a 120 euro

Spendendo 1.000 euro lo sconto immediato alla cassa è pari a 300 euro

Spendendo almeno 2.000 euro lo sconto immediato alla cassa è pari a 600 euro

Alla promozione concorrono tutti i prodotti presente nell’area del punto vendita, mentre non si applica sul sito on-line Unieuro.it, non è valida per le liste nozze né per i prodotti comprati online e ritirati presso il punto vendita.

È quindi necessario recarsi presso un negozio. Per vedere l’elenco dei negozi più vicini a voi potete consultare l’elenco dei punti vendita.