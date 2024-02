Un iPhone pieghevole? Apple lo sta testando, ma ci vorrà un po’

Secondo una fonte (non meglio identificata, quindi prendete le informazioni con le pinze) Apple starebbe lavorando a due dispositivi pieghevoli. In particolare si tratta di dispositivi a conchiglia, sullo stesso modello dei Flip di Samsung e Oppo, per esempio.

Nel caso le voci siano vere, non aspettateveli presto. Non c’è infatti alcun pieghevole che fa parte dei piani di produzione di massa di Apple per quest’anno o per il 2025, quindi al più presto potremmo vederne uno nell’autunno del 2026. Si tratta probabilmente di un test per decidere se lo smartphone è di qualità sufficientemente elevata per essere introdotto sul mercato.

I piani di Apple per un pieghevole risalgono al 2018, ma la tecnologia non era ancora adeguata a soddisfare l’esigente Apple. Non sarebbe però una sorpresa se ora il progetto fosse ripartito: sia quello di un iPhone pieghevole, ma anche quello per un iPad foldable.

Attualmente, gli ingegneri di Apple stanno cercando di eliminare la piega del display e progettare una cerniera che consenta allo schermo di adagiarsi completamente piatto, in modo che l’Apple Pencil non ne sia negativamente influenzata durante l’uso. LG e Samsung Display sono entrambi coinvolti, pare, nel progetto dell’iPad pieghevole, ma non è chiaro quali aziende produrranno gli schermi per l’iPhone pieghevole.